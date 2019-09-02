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РИА Новости

Круглый стол к 70-летию дипотношений между РФ и КНР

17:15 02.09.2019
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6 сентября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Новая эпоха российско-китайских отношений".
Участники:
- сенатор, председатель Общества российско-китайской дружбы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- директор Центра изучения восточных языков Министерства иностранных дел Российской Федерации Татьяна СЕМЕНОВА;
- заместитель руководителя издательства "Жэньмин" (Китай) ВАН Тун (Wang Tong);
- профессор кафедры восточных языков Дипломатической академии МИД России Александр СЕМЕНОВ;
- представитель издательства "Восточная литература" Светлана АНИКЕЕВА.

Мероприятие проводится в рамках празднования 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений. Будут обсуждены различные направления развития сотрудничества, включая инициативу главы КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", политику реформ и открытости КНР, стратегическое и дипломатическое партнерство, культурные связи.
Организаторы мероприятия – китайское издательство "Жэньминь", Общество российско-китайской дружбы, Дипломатическая академия МИД России, посольство КНР в России, Международная издательская компания "Шанс".

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