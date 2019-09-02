Круглый стол к 70-летию дипотношений между РФ и КНР

Участники:
- сенатор, председатель Общества российско-китайской дружбы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- директор Центра изучения восточных языков Министерства иностранных дел Российской Федерации Татьяна СЕМЕНОВА;
- заместитель руководителя издательства "Жэньмин" (Китай) ВАН Тун (Wang Tong);
- профессор кафедры восточных языков Дипломатической академии МИД России Александр СЕМЕНОВ;
- представитель издательства "Восточная литература" Светлана АНИКЕЕВА.
Мероприятие проводится в рамках празднования 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений. Будут обсуждены различные направления развития сотрудничества, включая инициативу главы КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", политику реформ и открытости КНР, стратегическое и дипломатическое партнерство, культурные связи.
Организаторы мероприятия – китайское издательство "Жэньминь", Общество российско-китайской дружбы, Дипломатическая академия МИД России, посольство КНР в России, Международная издательская компания "Шанс".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- сенатор, председатель Общества российско-китайской дружбы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- директор Центра изучения восточных языков Министерства иностранных дел Российской Федерации Татьяна СЕМЕНОВА;
- заместитель руководителя издательства "Жэньмин" (Китай) ВАН Тун (Wang Tong);
- профессор кафедры восточных языков Дипломатической академии МИД России Александр СЕМЕНОВ;
- представитель издательства "Восточная литература" Светлана АНИКЕЕВА.
Мероприятие проводится в рамках празднования 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений. Будут обсуждены различные направления развития сотрудничества, включая инициативу главы КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", политику реформ и открытости КНР, стратегическое и дипломатическое партнерство, культурные связи.
Организаторы мероприятия – китайское издательство "Жэньминь", Общество российско-китайской дружбы, Дипломатическая академия МИД России, посольство КНР в России, Международная издательская компания "Шанс".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/