Никитин вручил госнаграду директору нижегородской школы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе торжественной линейки в школе №187 Нижнего Новгорода вручил директору Валерию Малинину государственную награду РФ от имени президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении директора нижегородской школы №187 медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Я вручаю эту госнаграду Валерию Анатольевичу Малинину и хочу напомнить, что девиз этого ордена - "Польза, честь и слава". Я уверен, что все эти слова и для него, и для всего преподавательского состава не пустой звук. Мы вами гордимся", - сказал губернатор.

Школа №187 с углубленным изучением отдельных предметов является самой большой в регионе по числу учеников. Сейчас здесь учатся более 1800 человек. Глава региона отметил, что в школе создан городской ресурсный Центр по духовно-нравственному воспитанию и гражданскому образованию.

"В 2016 году ресурсный Центр выиграл грант президента РФ за проект "Гордимся славою предков". В 2017 году Центр получил грант губернатора Нижегородской области за работу "Русь православная, святая Русь", а в 2019 году - за проект "Знамена наших побед". В 2020 году школа также включится в реализацию национального проекта "Образование". Будет приобретено компьютерное оборудование более чем на 2 миллиона рублей для создания цифровой образовательной среды", - добавил Никитин.

Губернатор также принял участие в торжественной линейке в лицее-интернате "Центр одаренных детей", где обучаются талантливые дети из всех районов Нижегородской области. Ребята поступают по результатам регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, международных и всероссийских конкурсов.

Никитин отметил, что на данный момент в области создаются условия, чтобы у талантливой молодежи было стремление после всех этапов обучения оставаться на родине.

"Я считаю, что очень амбициозная и важная цель, которую нужно ставить перед собой - возрождать и развивать свой край. Регион нуждается в вас. В этом лицее формируется сообщество лидеров, способное повлиять на положительные изменения, которые впоследствии определят будущее Нижегородской области", - сказал Никитин, обращаясь к ученикам.