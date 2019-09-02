МИД заявил о координации усилий с Сербией в косовском урегулировании

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Сербии в РФ Славенко Терзича в связи с завершением его дипломатической миссии в России, стороны подчеркнули, что продолжат координировать усилия в косовском урегулировании, сообщил МИД РФ.

"Подробно рассмотрена ситуация, сложившаяся в косовском урегулировании. Подчеркнута важность продолжения тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право", - сообщил МИД.

Спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово 28 мая предприняли операцию на севере края под предлогом борьбы с организованной преступностью. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков. Он был затем помещен в больницу и освобожден. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.