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РИА Новости

МИД заявил о координации усилий с Сербией в косовском урегулировании

17:07 02.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Сербии в РФ Славенко Терзича в связи с завершением его дипломатической миссии в России, стороны подчеркнули, что продолжат координировать усилия в косовском урегулировании, сообщил МИД РФ.
"Подробно рассмотрена ситуация, сложившаяся в косовском урегулировании. Подчеркнута важность продолжения тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право", - сообщил МИД.
Спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово 28 мая предприняли операцию на севере края под предлогом борьбы с организованной преступностью. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков. Он был затем помещен в больницу и освобожден. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
30 августа, 14:34РИА Новости
Могерини подтвердила позицию ЕК по безвизовому режиму для Косово
Резолюция Совета Безопасности ООН № 1244 была принята на заседании 10 июня 1999 года, в ней подтверждалась территориальная целостность Союзной республики Югославия, в которую тогда входила Сербия, была также предусмотрена демилитаризация Освободительной армии Косова (ОАК) и других вооружённых групп косовских албанцев.
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Славенко ТерзичАлександр ВучичМИД РФСовет Безопасности ООНАлександр ГрушкоСербияООНРоссияВ мире
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