Пресс-конференция об экологии и охране окружающей среды

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9 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА, посвященная планам работы в рамках осенней сессии.