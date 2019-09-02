Пресс-конференция о готовности образовательных учреждений к учебному году

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3 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная готовности образовательных учреждений к началу учебного года.