Пресс-конференция о готовности образовательных учреждений к учебному году

Участники:
- главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору – директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат ЕНИКЕЕВ;
- директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Жанна САДОВНИКОВА.
Каковы общие рекомендации для учителей, родителей и самих учащихся относительно того, как себя вести в чрезвычайной ситуации? Какие нарушения наиболее часто выявлялись в ходе проверок учебных заведений? Как будут работать образовательные учреждения в районах массового подтопления и лесных пожаров?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору – директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат ЕНИКЕЕВ;
- директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Жанна САДОВНИКОВА.
Каковы общие рекомендации для учителей, родителей и самих учащихся относительно того, как себя вести в чрезвычайной ситуации? Какие нарушения наиболее часто выявлялись в ходе проверок учебных заведений? Как будут работать образовательные учреждения в районах массового подтопления и лесных пожаров?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/