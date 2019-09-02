Круглый стол в связи с обострением обстановки в Йемене

Участники:
- доцент Департамента востоковедения и африканистики филиала НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Леонид ИСАЕВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей СЕРЕБРОВ.
29 августа ВВС Объединенных Арабских Эмиратов нанесли авиаудары по позициям поддерживаемых Саудовской Аравией йеменских правительственных войск в Адене и южной провинции Абьян. Порядка 300 военных и гражданских лиц погибли или получили ранения. В свою очередь сформированные и обученные военными ОАЭ войска сепаратистов, лояльные Переходному совету Южного Йемена, вновь захватили Аден. Эскалация вооруженного противостояния на юге Йемена перешла в новую опасную фазу.
Как эти события меняют расстановку сил в йеменском конфликте? Чем обусловлены расхождения в политике ОАЭ и Саудовской Аравии? Как они отразятся на их совместных действиях в рамках Арабской коалиции? Можно ли говорить о том, что ОАЭ сделали ставку на отделение Южного Йемена? Есть ли надежда, что возникший конфликт удастся урегулировать путем переговоров?
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- доцент Департамента востоковедения и африканистики филиала НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Леонид ИСАЕВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей СЕРЕБРОВ.
29 августа ВВС Объединенных Арабских Эмиратов нанесли авиаудары по позициям поддерживаемых Саудовской Аравией йеменских правительственных войск в Адене и южной провинции Абьян. Порядка 300 военных и гражданских лиц погибли или получили ранения. В свою очередь сформированные и обученные военными ОАЭ войска сепаратистов, лояльные Переходному совету Южного Йемена, вновь захватили Аден. Эскалация вооруженного противостояния на юге Йемена перешла в новую опасную фазу.
Как эти события меняют расстановку сил в йеменском конфликте? Чем обусловлены расхождения в политике ОАЭ и Саудовской Аравии? Как они отразятся на их совместных действиях в рамках Арабской коалиции? Можно ли говорить о том, что ОАЭ сделали ставку на отделение Южного Йемена? Есть ли надежда, что возникший конфликт удастся урегулировать путем переговоров?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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