Путин предложил составить план восстановления хозяйства в Приангарье

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Тулуне с жителями, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Тулуне с жителями, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории Иркутской области

ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Необходимо составить план экономического развития в зоне паводка в Иркутской области для восстановления хозяйственной деятельности, а также оказать помощь предпринимателям, пострадавшим от наводнения, заявил президент России Владимир Путин.

"Разговаривали сегодня со многими предпринимателями, для активизации хозяйственной жизни, экономической жизни нужно просто, во всяком случае здесь, сделать отдельный план экономического развития города. Мы поможем из федерального центра, мы постараемся привлечь сюда и наши общероссийские компании для того, чтобы они развернули здесь какие-то свои производства. Но дело не только в этом, нужно для предпринимателей создать соответствующие условия для развития", - сказал Путин на совещании по вопросу жилищного обеспечения жителей, пострадавших от наводнения.

Путин подчеркнул, что пока речь не идет о тех предпринимателях, которые занимаются подакцизными товарами. По словам президента, наводнение нанесло серьезные повреждения не только предприятиям малого бизнеса и личным подсобным хозяйствам, но и объектам здравоохранения, ЖКХ и дорожной инфраструктуре.

На совещании по ликвидации последствий паводка вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что после паводка "многие компании надумали выводить отсюда свой экономический потенциал". Однако, по его словам, состоялась встреча, на которой присутствовало более 100 бизнесменов, они создали рабочую группу, которая вместе с Минэкономразвития будет разрабатывать этот план. Мутко пообещал представить его президенту.

Вице-премьер сообщил, что среди больших компаний, которые могут быть привлечены для работы в Тулуне - РЖД, все генерирующие компании, угледобывающие компании, а также "Транснефть". Вместе с тем главы муниципальных образований, выступая на совещании, говорили, в частности, что проекты с привлечением крупного бизнеса требуют решения инфраструктурных проблем, в частности, строительства дорог.