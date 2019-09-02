Марк Захаров пропустит сбор труппы "Ленкома", заявил директор театра

"Мы еле уговорили Марка Анатольевича еще на недельку остаться в больнице. Все-таки у него было воспаление легких, и даже молодые люди не выходят после такого заболевания через 10 дней. У Марка Анатольевича все данные в норме - и температура, и кровь, и давление, но все-таки еще осталась слабость. И, как сказал главный врач Боткинской больницы, пять-семь дней лучше еще подождать и окрепнуть. Так что, несмотря на то, что Марк Анатольевич рвался, говорил, что не может не прийти на сбор труппы, просил взять его из больницы, мы уговорили его остаться", - сказал Варшавер.