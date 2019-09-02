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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Вторая мировая война: роль СССР в Победе на Дальнем Востоке

16:34 02.09.2019
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2 сентября 1945 года разгромом японских войск и общей капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. Выполняя данные на Ялтинской конференции союзнические обязательства, Советский Союз 9 августа вступил в войну против Японии. СССР уже имел опыт ведения боевых действий с Японией – в 1938 г. на озере Хасан и в 1939 г. на реке Халхин-Гол. По мнению ряда историков, Вторая мировая, по сути, началась с агрессии не Германии, а именно Японии на Дальнем Востоке, к которой страны Запада отнеслись с удивительной толерантностью, как и к последующему аншлюсу Германией Австрии и оккупации Чехословакии, что стало возможным благодаря "мюнхенскому сговору".
В ходе круглого стола были представлены ранее не известные широкой общественности документы из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, в которых отражается ход боевых действий во время Маньчжурской стратегической наступательной операции (1945). Также эксперты обсудили предстоящий 3 сентября визит Президента России Владимира Путина в Монголию для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы советских и монгольских войск в битве на реке Халхин-Гол.
В мероприятии приняли участие профессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин, профессор Московского государственного лингвистического университета, член Научного совета РВИО Вячеслав Зимонин, профессор МГЛУ, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны Алексей Плотников, научный директор РВИО Михаил Мягков, начальник научного отдела РВИО Юрий Никифоров, заместитель начальника Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации Владислав Лоншаков.
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80 лет с начала Второй мировой войныЮрий НикифоровРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вторая мировая война (1939-1945)Московский государственный лингвистический университет
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