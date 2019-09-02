Вторая мировая война: роль СССР в Победе на Дальнем Востоке

2 сентября 1945 года разгромом японских войск и общей капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. Выполняя данные на Ялтинской конференции союзнические обязательства, Советский Союз 9 августа вступил в войну против Японии. СССР уже имел опыт ведения боевых действий с Японией – в 1938 г. на озере Хасан и в 1939 г. на реке Халхин-Гол. По мнению ряда историков, Вторая мировая, по сути, началась с агрессии не Германии, а именно Японии на Дальнем Востоке, к которой страны Запада отнеслись с удивительной толерантностью, как и к последующему аншлюсу Германией Австрии и оккупации Чехословакии, что стало возможным благодаря "мюнхенскому сговору".