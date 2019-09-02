Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T16:51Z
https://ria.ru/20190902/1558173025.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155817/38/1558173868_0:36:900:543_1036x0_80_0_0_0ea83c8c137137f1235fdcdd8c744a5d.jpg
РИА Новости
Воронежская область

В Воронежской области открылся инновационный образовательный центр

16:33 02.09.2019 (обновлено: 16:51 02.09.2019)
22
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной ДумыОткрытие Бобровского образовательного центра "Лидер" имени А.В. Гордеева
Открытие Бобровского образовательного центра Лидер имени А.В. Гордеева
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы
ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Инновационный образовательный центр, аналогов которому нет в России, открылся в Бобровском районе Воронежской области, сообщает в понедельник пресс-служба Воронежской областной думы.
Открытие Бобровского образовательного центра "Лидер" имени А.В. Гордеева состоялось 2 сентября. Первым педагогический коллектив и школьников с открытием и началом учебного года поздравил председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Нетёсов. Нетёсов отметил, что открытие этого центра символизирует новый этап в истории воронежского образования.
Знание – сила, а еще – неплохая возможность обратить на себя внимание родственников, у которых имеется лишняя жилплощадь
20 августа, 14:28РИА Недвижимость
"Дом.РФ" открыл профильную магистратуру в Воронеже
"Строительство и открытие Бобровского образовательного центра "Лидер", аналогов которому нет ни в одном регионе нашей страны, стало возможным благодаря реализации на территории Российской Федерации национальных проектов. И можно без всякого преувеличения говорить, что нацпроект "Образование" является главным среди них. Ведь как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, именно в школе, в классах сегодня рождается будущее сильной и великой России", – сказал Нетёсов.
Председатель облдумы пожелал педагогам вдохновения и профессиональных удач, а школьникам и особенно первоклассникам – не только отличных оценок и верных друзей, но и интересной насыщенной жизни. Как отмечает облдума, в Бобровском образовательном центре, рассчитанном на 1000 учащихся, для этого созданы все условия. Здание включает блоки для начального, основного и среднего общего образования. Здесь работают спортивный, гимнастический и тренажерный залы, зрительный зал с эстрадой, рассчитанный на 560 мест. Дети из ближайших сел, которые будут здесь учиться, смогут проживать в современном кампусе на территории образовательного комплекса.
Тепличный комплекс
17 сентября 2018, 17:15Воронежская область
Тепличный комплекс за 15 миллиардов рублей построят под ВоронежемТепличный комплекс по производству овощных культур с объемом инвестиций 15 миллиардов рублей планируется построить в Воронежской области, сообщило в понедельник правительство региона.
Образовательная программа даст возможность каждому ребенку ориентироваться по востребованным профессиям. Для этого в образовательном центре есть научные лаборатории, центр робототехники и 3D-моделирования, планетарий, телецентр и школьная типография.
"Всего в 2019 году в Воронежской области на строительство и реконструкцию объектов образования из бюджетов всех уровней было выделено свыше 7 миллиардов рублей. Это дало возможность отремонтировать объекты образования, а также построить и ввести в эксплуатацию в нашем регионе 9 новых современных школ. Но Бобровский образовательный центр "Лидер" все же выделяется своей инновационностью. По инициативе учительского сообщества ему присвоено имя вице-премьера правительства РФ, экс-губернатора Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева", – отметил председатель регионального парламента.
Нетёсов передал директору центра "Лидер" Наталье Гайворонской от имени губернатора сертификат на 250 тысяч рублей для приобретения коммунальной техники. Затем вместе с другими участниками торжественной линейки председатель облдумы нажал на символическую красную кнопку, таким образом ознаменовав официальное открытие образовательного центра.
"Школьное образование сегодня должно быть не только качественным и общедоступным, оно должно отвечать всем вызовам и требованиям современного общества. Поэтому такие инновационные образовательные центры должны быть в каждом муниципальном районе Воронежской области. Мы и дальше будем делать для этого все возможное", – сказал Нетёсов.
В Москве пройдет III Форум социальных инноваций регионов
27 мая, 11:16Социальный навигатор
В Москве пройдет третий Форум социальных инноваций регионов
000000
Обсудить 0
Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областьВоронежРоссияОбщество
Рекомендуем
Стенд ДПИР на Форуме Город образования-2019
Стенд ДПИР на Форуме "Город образования-2019" посетили 60 тысяч человек
РИА
Новости
Детский сад
Три новых детсада открыли в Ленобласти
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин вручил госнаграду директору нижегородской школы
Диагностический медицинский прибор
Московская компания оснастила оборудованием больницы Астраханской области
Лента
новостей
Ученик во время электронного урока
В Рассказово Тамбовской области открыта инновационная школа на 900 мест
Вологодская область
На Вологодчине открыли второй детский технопарк
Корабль береговой охраны США
Крупные пожары в мире в 2018-2019 годах
Студент во время занятия
В Липецке открыли первую школу информационных технологий
Соборная площадь в Омске
В Омске пройдет международный форум "Омская область и соотечественники"
Пилотажная группа ANBO (Литва) на самолетах Як-50 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Лучшие фото авиасалона МАКС-2019
Ликвидация пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Власти Мурманской области предложили вернуть полярные надбавки молодежи
Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке в честь начала учебного года
Начало учебного года в России
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Фотовыставка машиностроения и автопрома открылась в Москве
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения средней общеобразовательной школы №6
Путин пообещал не снимать режим ЧС в Тулуне до разрешения ситуации с жильем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
Лента новостейМолния