В Воронежской области открылся инновационный образовательный центр

ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Инновационный образовательный центр, аналогов которому нет в России, открылся в Бобровском районе Воронежской области, сообщает в понедельник пресс-служба Воронежской областной думы.

Открытие Бобровского образовательного центра "Лидер" имени А.В. Гордеева состоялось 2 сентября. Первым педагогический коллектив и школьников с открытием и началом учебного года поздравил председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Нетёсов. Нетёсов отметил, что открытие этого центра символизирует новый этап в истории воронежского образования.

"Строительство и открытие Бобровского образовательного центра "Лидер", аналогов которому нет ни в одном регионе нашей страны, стало возможным благодаря реализации на территории Российской Федерации национальных проектов. И можно без всякого преувеличения говорить, что нацпроект "Образование" является главным среди них. Ведь как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, именно в школе, в классах сегодня рождается будущее сильной и великой России", – сказал Нетёсов.

Председатель облдумы пожелал педагогам вдохновения и профессиональных удач, а школьникам и особенно первоклассникам – не только отличных оценок и верных друзей, но и интересной насыщенной жизни. Как отмечает облдума, в Бобровском образовательном центре, рассчитанном на 1000 учащихся, для этого созданы все условия. Здание включает блоки для начального, основного и среднего общего образования. Здесь работают спортивный, гимнастический и тренажерный залы, зрительный зал с эстрадой, рассчитанный на 560 мест. Дети из ближайших сел, которые будут здесь учиться, смогут проживать в современном кампусе на территории образовательного комплекса.

Образовательная программа даст возможность каждому ребенку ориентироваться по востребованным профессиям. Для этого в образовательном центре есть научные лаборатории, центр робототехники и 3D-моделирования, планетарий, телецентр и школьная типография.

"Всего в 2019 году в Воронежской области на строительство и реконструкцию объектов образования из бюджетов всех уровней было выделено свыше 7 миллиардов рублей. Это дало возможность отремонтировать объекты образования, а также построить и ввести в эксплуатацию в нашем регионе 9 новых современных школ. Но Бобровский образовательный центр "Лидер" все же выделяется своей инновационностью. По инициативе учительского сообщества ему присвоено имя вице-премьера правительства РФ, экс-губернатора Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева", – отметил председатель регионального парламента.

Нетёсов передал директору центра "Лидер" Наталье Гайворонской от имени губернатора сертификат на 250 тысяч рублей для приобретения коммунальной техники. Затем вместе с другими участниками торжественной линейки председатель облдумы нажал на символическую красную кнопку, таким образом ознаменовав официальное открытие образовательного центра.