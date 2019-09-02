Глава МЧС прибыл в Иркутскую область и поблагодарил спасателей за работу

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев . Архивное фото

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Иркутскую область, совершил облет пострадавших от паводка территорий, включая город Тулун, и поблагодарил спасателей за работу, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Зиничев прибыл в Иркутскую область для подведения итогов работы МЧС по ликвидации последствий дождевого паводка. Министр совершил облёт города Тулуна и пострадавших от паводка территорий Тулунского района. Он осмотрел попавшие в зону паводка населённые пункты и побывал на дамбе вдоль реки Ия", - говорится в сообщении.

Добавляется, что министр встретился со спасателями, ликвидировавшими последствия наводнения в Тулуне, и поблагодарил их.

"Обеспечение безопасности населения должно оставаться в приоритете при восстановлении территории города после наводнения, поэтому в дальнейшем важно не допустить строительство жилых домов в зоне возможного паводка", - отметил Зиничев.