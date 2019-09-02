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РИА Новости

Глава МЧС прибыл в Иркутскую область и поблагодарил спасателей за работу

16:20 02.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Иркутскую область, совершил облет пострадавших от паводка территорий, включая город Тулун, и поблагодарил спасателей за работу, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Зиничев прибыл в Иркутскую область для подведения итогов работы МЧС по ликвидации последствий дождевого паводка. Министр совершил облёт города Тулуна и пострадавших от паводка территорий Тулунского района. Он осмотрел попавшие в зону паводка населённые пункты и побывал на дамбе вдоль реки Ия", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что министр встретился со спасателями, ликвидировавшими последствия наводнения в Тулуне, и поблагодарил их.
"Обеспечение безопасности населения должно оставаться в приоритете при восстановлении территории города после наводнения, поэтому в дальнейшем важно не допустить строительство жилых домов в зоне возможного паводка", - отметил Зиничев.
В ведомстве добавили, что паводок нанес масштабный ущерб 135 населенным пунктам в 11 районах региона. Подтопленными оказались более 11 тысяч жилых домов.
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Евгений ЗиничевИркутская областьТулунОбщество
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