Хорошими делами прославиться можно. Киану Ривз отмечает 55-летие

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Канадский актер, режиссер, продюсер, родившийся второго сентября в Бейруте (Ливан), прославился не только своими ролями в кино, но и хорошими делами. Самые известные добрые поступки Киану Ривза собрал в честь его юбилея портал News18.com.
В 1977 году папарацци сняли его в Голливуде с бездомным человеком. Вместе они выпивали и закусывали. Актер явно с удовольствием слушал его истории.
Ривз, судя по всему, не придает большого значения деньгам. Получив большой гонорар за съемки в фильме "Матрица" в 1999 году, актер передал большую его часть на создание следующих двух проектов, а также специалистам по спецэффектами и другим служащим.
В марте 2019 года Ривз летел на самолете, который направлялся из Сан-Франциско в Лос-Анджелес и совершил аварийную посадку в Бейкерсфилде. Тогда актер взял на себя организацию наземной доставки попутчиков до места назначения.
Когда в июне этого года на пике популярности "Джона Уика" ему сказали, что в интернете все только о нем и пишут, он очень удивился.
На конференции E3 2019 по видеоиграм один человек из толпы сказал актеру: "От вас захватывает дух". Он улыбнулся и ответил: "Это от вас захватывает дух. От всех вас захватывает дух". Фраза стала мемом.
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