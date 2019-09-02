Хорошими делами прославиться можно. Киану Ривз отмечает 55-летие

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Канадский актер, режиссер, продюсер, родившийся второго сентября в Бейруте (Ливан), прославился не только своими ролями в кино, но и хорошими делами. Самые известные добрые поступки Киану Ривза . Канадский актер, режиссер, продюсер, родившийся второго сентября в Бейруте (Ливан), прославился не только своими ролями в кино, но и хорошими делами. Самые известные добрые поступки Киану Ривза собрал в честь его юбилея портал News18.com.

В 1977 году папарацци сняли его в Голливуде с бездомным человеком. Вместе они выпивали и закусывали. Актер явно с удовольствием слушал его истории.

Ривз, судя по всему, не придает большого значения деньгам. Получив большой гонорар за съемки в фильме "Матрица" в 1999 году, актер передал большую его часть на создание следующих двух проектов, а также специалистам по спецэффектами и другим служащим.

В марте 2019 года Ривз летел на самолете, который направлялся из Сан-Франциско в Лос-Анджелес и совершил аварийную посадку в Бейкерсфилде. Тогда актер взял на себя организацию наземной доставки попутчиков до места назначения.

Когда в июне этого года на пике популярности "Джона Уика" ему сказали, что в интернете все только о нем и пишут, он очень удивился.