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РИА Новости

В Вологодской области иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе

16:09 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Автомобиль сбил трех пешеходов, двое из которых погибли, в Вологодской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
"Второго августа в 14.35 в городе Череповце водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем KIA Rio, совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП два пешехода погибли, еще один пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.
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ГИБДД МВД РФМоскваЧереповецВологодская областьПроисшествия
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