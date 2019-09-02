В Вологодской области иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Автомобиль сбил трех пешеходов, двое из которых погибли, в Вологодской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

"Второго августа в 14.35 в городе Череповце водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем KIA Rio, совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП два пешехода погибли, еще один пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.