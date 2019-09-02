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РИА Новости
Теплоснабжение

"Юнипро" и "Интер РАО" забрали четыре ГВт по программе модернизации ТЭС

16:06 02.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция "Некрасовка" в Москве
Тепловая станция Некрасовка в Москве
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Энергокомпании "Юнипро" и "Интер РАО" по предварительным итогам забрали примерно половину объема мощности по программе модернизации ТЭС на 2025 год, следует из материалов "Системного оператора".
Так, "Юнипро" с проектом модернизации Сургутской ГРЭС-2 забрала 830 МВт, группа "Интер РАО" забрала 1,13 ГВт, в том числе проекты по двум блокам Костромской ГРЭС и блоку Кармановской ГРЭС. Общий объем мощности всех предварительно отобранных проектов составляет 4 ГВт.
Впервые конкурс прошел проект структуры "Росатома" "ОТЭК" на 60 МВт. Компании "Газпром энергохолдинга" забрали 650 МВт, из них на ОГК-2 приходится 470 МВт, на "Мосэнерго" - 80 МВт, на ТГК-1 - 100 МВт. Структуры "Эн+ Груп" предварительно прошли с проектами на 320 МВт, "Т Плюс" - на 124,9 МВт.
"Энел Россия" по предварительным итогам прошла конкурс с тремя проектами на общую мощность 320 МВт, ТГК-2 - на 120 МВт, "Бийскэнерго" (входит в СГК) - на 110 МВт. Также конкурс прошла "Квадра" на 30 МВт, "Татэнерго" - на 65 МВт, ТГК-16 - на 102 МВт и ТГК-14 - на 167 МВт,
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В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования. Первые отборы проектов модернизации прошли этой весной сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Плановая доходность по ним составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
В этом году проходит отбор проектов на 2025 год. Доходность по ним пока не определена, Минэнерго РФ предлагает сохранить ее на уровне 14%. Энергокомпании подавали технические заявки на 17,66 ГВт при квоте для конкурсного отбора в 4,14 ГВт - превышение более чем в четыре раза.
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