В театре Волкова зрителям бесплатно покажут репетиции

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Актеры ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова в рамках проекта "Открытый театр" в конце сентября начнут репетировать постановки по пьесам Шекспира прямо в фойе. Зрителями могут стать бесплатно все желающие, рассказал в понедельник журналистам художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.
"В фойе будут проходить открытые репетиции Шекспира с понедельника по субботу с 12.00 до 15.00. Люди в кассовый зал входят, двери открыты, и можно смотреть. Ребята сами будут выбирать репертуар, который сегодня им ближе. Я думаю, что к концу сентября мы запустим эту историю", - рассказал он.
По словам худрука, репетиции будут сниматься на видеокамеру, с прямой трансляцией на экраны, установленные возле театра.
Он отметил, что участвовать в проекте будут актеры, которые не много заняты в текущем репертуаре.
"И чтобы дать им возможность еще как-то проявить себя профессионально, расшевелиться это и предлагается. Во время репетиций будут проходить театрализованные экскурсии "Мифы и легенды Волковского театра". В роли экскурсоводов выступят актрисы из нашей труппы", - подчеркнул он.