Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T16:02Z
https://ria.ru/20190902/1558170652.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154345/27/1543452744_0:0:2995:1685_1036x0_80_0_0_5d017fd8f3a807d4bb70e8e9cc4b5da1.jpg
РИА Новости
Культура

В театре Волкова зрителям бесплатно покажут репетиции

16:02 02.09.2019
82
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктер, режиссер Сергей Пускепалис
Актер, режиссер Сергей Пускепалис
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Актеры ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова в рамках проекта "Открытый театр" в конце сентября начнут репетировать постановки по пьесам Шекспира прямо в фойе. Зрителями могут стать бесплатно все желающие, рассказал в понедельник журналистам художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

"В фойе будут проходить открытые репетиции Шекспира с понедельника по субботу с 12.00 до 15.00. Люди в кассовый зал входят, двери открыты, и можно смотреть. Ребята сами будут выбирать репертуар, который сегодня им ближе. Я думаю, что к концу сентября мы запустим эту историю", - рассказал он.

По словам худрука, репетиции будут сниматься на видеокамеру, с прямой трансляцией на экраны, установленные возле театра.
Он отметил, что участвовать в проекте будут актеры, которые не много заняты в текущем репертуаре.
"И чтобы дать им возможность еще как-то проявить себя профессионально, расшевелиться это и предлагается. Во время репетиций будут проходить театрализованные экскурсии "Мифы и легенды Волковского театра". В роли экскурсоводов выступят актрисы из нашей труппы", - подчеркнул он.
Актер и режиссер Сергей Пускепалис
19 августа, 17:00Культура
Пускепалис предложил сделать театр Волкова туристической "фишкой" региона
100000
КультураТеатрНовости культурыСергей ПускепалисЯрославль
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Тулуне с жителями, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории Иркутской области
Путин дал региональным чиновникам рекомендации, как быть переизбранными
РИА
Новости
Город Златоуст
Мэр Златоуста ушел в отставку
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский экономический форум изменит свой формат
Спутниковый снимок на основании которого официальные лица США заявляют о неудачном запуске ракеты на севере Ирана. 29 августа 2019
Власти рассказали подробности взрыва на иранском космодроме
Лента
новостей
Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper британских ВВС
Британия намерена перебросить беспилотники в Персидский залив
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за новых американских пошлин
Выставка Наполеон. Жизнь и судьба
Власти острова Святой Елены открыли вакансию двойника Наполеона на три года
Марк Захаров
Марк Захаров пропустит сбор труппы "Ленкома", заявил директор театра
Львов
Во Львове неизвестные забросали камнями польскую школу во время линейки
Беженцы
В Сирию с начала конфликта вернулись около 1,5 миллиона беженцев
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Картофель на технологической линии на заводе по переработке и производству замороженного картофеля
Форум картофелеводов в Брянске в 2020 году посетят крупные зарубежные фирмы
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Глава МИД Израиля обсудил с немецким коллегой ситуацию с Ливаном
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Правительство скорректировало бюджет из-за лесных пожаров
Сотрудники СБУ Украины
В СЖУ обеспокоены обысками в Национальной общественной телерадиокомпании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
Лента новостейМолния