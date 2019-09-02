В театре Волкова зрителям бесплатно покажут репетиции

"В фойе будут проходить открытые репетиции Шекспира с понедельника по субботу с 12.00 до 15.00. Люди в кассовый зал входят, двери открыты, и можно смотреть. Ребята сами будут выбирать репертуар, который сегодня им ближе. Я думаю, что к концу сентября мы запустим эту историю", - рассказал он.