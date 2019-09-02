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РИА Новости

В Подмосковье загорелся магазин

15:52 02.09.2019
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© Фото : администрация Приморского края Пожарная машина ГУ МЧС России
Пожарная машина ГУ МЧС России
© Фото : администрация Приморского края
Пожарная машина ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Кровля продуктового магазина загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в городском округе Пушкино Московской области, эвакуированы почти 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В поселке Правдинский на улице Ленина горит кровля одноэтажного магазина размером 25х25 метров. В 15.08 пожар удалось локализовать на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из магазина были эвакуированы 18 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
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МЧС РФМосковская областьПроисшествия
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