В Подмосковье загорелся магазин

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Кровля продуктового магазина загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в городском округе Пушкино Московской области, эвакуированы почти 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В поселке Правдинский на улице Ленина горит кровля одноэтажного магазина размером 25х25 метров. В 15.08 пожар удалось локализовать на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.