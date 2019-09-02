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РИА Новости
Мурманская область

Власти Мурманской области предложили вернуть молодежи полярные надбавки

15:45 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МУРМАНСК, 2 сен - РИА Новости. Власти Мурманской области предлагают изменить порядок начисления полярных надбавок и выплачивать их не по стажу работы, а по времени проживания на севере с учетом интересов молодежи, сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис в своем Instagram.
В конце прошлой недели Чибис озвучил ряд предложений, в том числе по выплате полярных надбавок на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В настоящее время полярные надбавки выплачиваются работникам на севере через несколько лет работы, однако, по мнению Чибиса, это ущемляет права молодежи.
"Предложение нашей области вернуть "полярки" молодежи также прорабатываем более детально вместе с федеральными ведомствами - мы предлагаем северянам "полярки" присваивать не по рабочему стажу, а по времени проживания на Севере, чтоб нашей молодежи не приходилось их зарабатывать", - написал Чибис.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что Путин поддержал предложение Чибиса о выплате молодым северянам полярных надбавок с первого дня работы. Чибис на оперативном совещании в правительстве региона отметил, что считает важным мотивировать молодежь приходить на работу на предприятия и в организации Мурманской области.
"Молодые люди, которые родились в Мурманской области и выходят на работу, независимо от того, учились они здесь или в другом регионе, должны получать "полярки" сразу, а не зарабатывать их 2,5 года. Кроме того, на эту сумму должны быть налоговые преференции у работодателя, это важно", – подчеркнул врио главы региона.
В пресс-службе добавили, что правительству Мурманской области поручено наладить тесное взаимодействие по этому вопросу с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и Минфином.
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Мурманская областьАндрей ЧибисВладимир ПутинМурманская областьОбщество
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Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Власти Мурманской области предложили вернуть полярные надбавки молодежи
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