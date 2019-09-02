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РИА Новости

Реквием по жертвам трагедии в Беслане. Прямая трансляция

15:59 02.09.2019 (обновлено: 16:22 02.09.2019)
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В Беслане в рамках трехдневной Вахты Памяти по жертвам террористического акта в школе № 1 проходит реквием по погибшим.
На вторник запланировано проведение божественной литургии. В 13:05 в школьном дворе прозвучат два удара колокола: именно в это время 15 лет назад прогремел взрыв. Собравшиеся почтят память погибших минутой молчания, после чего школьники выпустят шары под траурную музыку.
После этого пройдет крестный ход с портретами погибших от храма во дворе СОШ № 1 до мемориального комплекса "Древо скорби".
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
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