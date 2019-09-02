В Белоруссии могут смягчить антинаркотическое законодательство

МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что в стране может быть несколько смягчено антинаркотическое законодательство.

Согласно уголовному кодексу Белоруссии, по статье о незаконном обороте наркотиков в зависимости от обстоятельств преступления может грозить наказание вплоть до 25 лет лишения свободы. Родственники осужденных и ряд правозащитников ранее неоднократно критиковали назначение судами больших сроков наказания некоторым осужденным, у которых были обнаружены, по их словам, небольшие дозы для личного потребления. В этом году были внесены поправки в уголовный кодекс республики, которыми смягчается нижний порог наказания за отдельные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

"Недавно мы (антинаркотические - ред.) законы приняли жесточайшие, что сейчас уже матери тех, кто попал в места не столь отдаленные, просят смягчить этот закон. Это по моей инициативе были приняты соответствующие законы. Притом, ну где-то мы, наверное, перегнули", - цитирует Лукашенко в понедельник его пресс-служба. Данное заявление президент сделал во время посещения в первый день учебного года одной из минских средних школ.

По словам белорусского лидера, "по антинаркотитическому законодательству мы убедились, что мы жестковато это сделали". "Отпустим, но немного", - сказал он.

Президент пояснил, что "тот, кто наркотики потребляет, - больной человек". "И я считал, что их надо воспитывать трудом - в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины начинают отучать от этого", - подчеркнул Лукашенко. В этой связи он заявил, что таких людей нужно "больше лечить, но не прощать тем, кто потребляет".

"Думаю, надо встретиться с этими родителями (выступающими за смягчение наказания по уголовным статьям о незаконном обороте наркотиков - ред.). Но им же надо что-то сказать, и в этом отношении мы думаем, что сделать", - отметил президент.