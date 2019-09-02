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РИА Новости

В Белоруссии могут смягчить антинаркотическое законодательство

15:41 02.09.2019 (обновлено: 15:42 02.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что в стране может быть несколько смягчено антинаркотическое законодательство.
Согласно уголовному кодексу Белоруссии, по статье о незаконном обороте наркотиков в зависимости от обстоятельств преступления может грозить наказание вплоть до 25 лет лишения свободы. Родственники осужденных и ряд правозащитников ранее неоднократно критиковали назначение судами больших сроков наказания некоторым осужденным, у которых были обнаружены, по их словам, небольшие дозы для личного потребления. В этом году были внесены поправки в уголовный кодекс республики, которыми смягчается нижний порог наказания за отдельные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
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"Недавно мы (антинаркотические - ред.) законы приняли жесточайшие, что сейчас уже матери тех, кто попал в места не столь отдаленные, просят смягчить этот закон. Это по моей инициативе были приняты соответствующие законы. Притом, ну где-то мы, наверное, перегнули", - цитирует Лукашенко в понедельник его пресс-служба. Данное заявление президент сделал во время посещения в первый день учебного года одной из минских средних школ.
По словам белорусского лидера, "по антинаркотитическому законодательству мы убедились, что мы жестковато это сделали". "Отпустим, но немного", - сказал он.
Президент пояснил, что "тот, кто наркотики потребляет, - больной человек". "И я считал, что их надо воспитывать трудом - в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины начинают отучать от этого", - подчеркнул Лукашенко. В этой связи он заявил, что таких людей нужно "больше лечить, но не прощать тем, кто потребляет".
"Думаю, надо встретиться с этими родителями (выступающими за смягчение наказания по уголовным статьям о незаконном обороте наркотиков - ред.). Но им же надо что-то сказать, и в этом отношении мы думаем, что сделать", - отметил президент.
При этом он предупредил, что ни о каком смягчении наказания распространителям наркотиков речи не может идти. "А тем, кто сюда привозит, распространяет наркотики, никакой пощады не будет. Человек, употребляющий наркотики, способен на все. Это страшные люди. С теми, кто является источником этого страшного зла, мы будем точно так и поступать", - подчеркнул белорусский лидер.
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