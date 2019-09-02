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РИА Новости
Мурманская область

Власти Мурманской области предложили вернуть полярные надбавки молодежи

15:39 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МУРМАНСК, 2 сен - РИА Новости. Власти Мурманской области предлагают изменить порядок начисления полярных надбавок и выплачивать их не по стажу работы, а по времени проживания на севере с учетом интересов молодежи, сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис в своем Instagram.
В конце прошлой недели Чибис озвучил ряд предложений, в том числе по выплате полярных надбавок на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В настоящее время полярные надбавки выплачиваются работникам на севере через несколько лет работы, однако, по мнению Чибиса, это ущемляет права молодежи.
Андрей Чибис
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"Предложение нашей области вернуть "полярки" молодежи также прорабатываем более детально вместе с федеральными ведомствами - мы предлагаем северянам "полярки" присваивать не по рабочему стажу, а по времени проживания на Севере, чтоб нашей молодежи не приходилось их зарабатывать", - написал Чибис.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что Путин поддержал предложение Чибиса о выплате молодым северянам полярных надбавок с первого дня работы. Чибис на оперативном совещании в правительстве региона отметил, что считает важным мотивировать молодежь приходить на работу на предприятия и в организации Мурманской области.
"Молодые люди, которые родились в Мурманской области и выходят на работу, независимо от того, учились они здесь или в другом регионе, должны получать "полярки" сразу, а не зарабатывать их 2,5 года. Кроме того, на эту сумму должны быть налоговые преференции у работодателя, это важно", – подчеркнул врио главы региона.
В пресс-службе добавили, что правительству Мурманской области поручено наладить тесное взаимодействие по этому вопросу с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и Минфином.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Власти Мурманской области предложили вернуть молодежи полярные надбавки
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