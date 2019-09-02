Sputnik и монгольское Монцамэ отмечают 80-летие победы на реке Халхин-Гол

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik совместно с национальным информационным агентством Монголии Монцамэ открыли в Национальной художественной галерее Улан-Батора фотовыставку "Два народа – одна победа".

Экспозиция приурочена к 80-летию героической победы советских и монгольских войск над японскими захватчиками на реке Халхин-Гол. Пограничный вооруженный конфликт, на одной стороне которого выступили СССР и Монгольская Народная Республика, а на другой – милитаристская Япония и Маньчжоу-го, продолжался с весны по осень 1939 года и завершился разгромом агрессоров. Советские и монгольские войска успешно выступили против японского милитаризма, и уже 15 сентября 1939 года СССР и Япония подписали соглашение о перемирии.

Открытие экспозиции посетили министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар, мэр Улан-Батора Сайнбуянгийн Амарсайхан, представители посольства России и иностранного дипкоруса. "Эта выставка особенно важна для молодежи, которая должна понимать ценность независимости государства и его территориальной целостности. Подобные мероприятия значимы, прежде всего, потому, что помогают бороться с искажением истории и способствуют сохранению исторической памяти", – отметил Сайнбуянгийн Амарсайхан.

"Сегодня мы хотим почтить светлую память героев войны, одержавших победу над японскими захватчиками. Победа советско-монгольских войск на Халхин-Голе оказала огромное военно-политическое влияние на последующий ход Второй мировой. С 1939 года и по сей день она остается символом дружбы, товарищества и солидарности народов России и Монголии", – подчеркнула, в свою очередь, заместитель руководителя дирекции Sputnik по международному сотрудничеству Ксения Франчук.

"Невозможно переоценить значение сражения на реке Халхин-Гол. Наша совместная со Sputnik выставка стала частью обширной программы торжеств по случаю 80-летнего юбилея этой победы", – сказала генеральный директор Монцамэ Бадамдоржийн Ганчимэг.

© Фото : Монцамэ Фотовыставка "Два народа – одна победа" в Национальной художественной галерее Улан-Батора © Фото : Монцамэ Фотовыставка "Два народа – одна победа" в Национальной художественной галерее Улан-Батора

На выставке представлены редкие архивные материалы, повествующие о событиях на Халхин-Голе: портреты членов главного командования и рядовых бойцов, моменты боевых действий и периоды затишья между сражениями, осмотр военных трофеев и допрос японских военнопленных. В завершении экспозиции – яркие моменты из современной истории российско-монгольских отношений: встречи лидеров двух стран, культурные и спортивные мероприятия. Фотовыставка доступна широкой публике до 6 сентября.

Монцамэ – крупнейшее информационное агентство Монголии, основано в 1921 году. Имеет развитую корреспондентскую сеть внутри страны, а также редакционные центры в Москве и Пекине.