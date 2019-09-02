В Южной Корее госпитализировали 74 школьника из-за возможной утечки газа

Полиция и скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото

Полиция и скорая помощь в Южной Корее

© AP Photo / Lee Jin-man Полиция и скорая помощь в Южной Корее

ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Не менее 74 учащихся старшей школы в южнокорейском городе Тэгу были доставлены в больницы после возможной утечки газа неизвестного происхождения, сообщает Не менее 74 учащихся старшей школы в южнокорейском городе Тэгу были доставлены в больницы после возможной утечки газа неизвестного происхождения, сообщает агентство Ренхап

По данным представителей местных властей, сообщения о неприятном запахе, похожем на запах газа, начали поступать в тот момент, когда около 800 учащихся принимали участие в церемонии инаугурации нового главы школы.

(LEAD) 74 students hospitalized following gas leak https://t.co/4ZWl6R6vAz — Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 2, 2019

Многие ученики жаловались на тошноту и плохое самочувствие. Большинство из госпитализированных были отпущены домой после оказания им первой медицинской помощи.