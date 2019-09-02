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РИА Новости

В Южной Корее госпитализировали 74 школьника из-за возможной утечки газа

15:29 02.09.2019
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© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Полиция и скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото
ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Не менее 74 учащихся старшей школы в южнокорейском городе Тэгу были доставлены в больницы после возможной утечки газа неизвестного происхождения, сообщает агентство Ренхап.
По данным представителей местных властей, сообщения о неприятном запахе, похожем на запах газа, начали поступать в тот момент, когда около 800 учащихся принимали участие в церемонии инаугурации нового главы школы.
Многие ученики жаловались на тошноту и плохое самочувствие. Большинство из госпитализированных были отпущены домой после оказания им первой медицинской помощи.
О причинах возникновения неприятного запаха пока не известно.
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