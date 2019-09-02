Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T15:27Z
https://ria.ru/20190902/1558168261.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция французского писателя Фредерика Бегбедера

15:27 02.09.2019
7
7 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция французского писателя Фредерика БЕГБЕДЕРА.
В начале 2020 года в издательстве "Городец" выйдет книжная серия "Коллекция Бегбедера". В ней будут издаваться выбранные писателем произведения французских авторов, творчество которых в России пока известно мало.
Также Фредерик Бегбедер представит российский фильм "Элефант", в котором сыграл издателя, возвращающего знаменитого детского писателя, уставшего от своего творчества, к его литературным персонажам.

В мероприятии также примет участие писатель и педагог Литературного института им. А.М. Горького Андрей ГЕЛАСИМОВ.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым
Зариф назвал условие сокращения обязательств по СВПД
РИА
Новости
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
Девочку из Башкирии, чью мать подозревают в убийстве, поместили в приют
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Лента
новостей
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Тулуне с жителями, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории Иркутской области
Путин предложил составить план восстановления хозяйства в Приангарье
Ликвидация пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Призывники в Севастополе
Правила призыва в армию изменились в России
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
Девочку из Башкирии, чью мать подозревают в убийстве, поместили в приют
Певец Александр Розенбаум во время выступления
Продюсер Розенбаума рассказала о перенесенной певцом операции
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Порошенко нашел новую работу в Раде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
18:58В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
Лента новостейМолния