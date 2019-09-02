Первые итоги оздоровления Волги ожидают к концу 2020 года

КОСТРОМА, 2 сен – РИА Новости. Два объекта очистных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" планируется ввести в эксплуатацию в Костромской области в конце 2020 года, это снизит сброс неочищенных сточных вод на 15,8 миллиона кубометров в год, сообщила администрация региона.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 30 августа в Астрахани провел совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне Волги. В совещании участвовали представители кабинета министров и главы регионов. Медведев призвал губернаторов активнее участвовать в федеральном проекте "Оздоровление Волги".

Всего в проекте участвуют 16 регионов: Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области и Москва. Проект предполагает ряд важных шагов для оздоровления Волги, одним из главных является строительство и реконструкция очистных сооружений.

В Костромской области основные мероприятия по модернизации коммунального комплекса пройдут в двух городах. В Костроме планируется построить магистральный коллектор дождевой канализации, два комплекса очистки ливневых вод и капитально отремонтировать наружные "ливнёвки" в микрорайоне Юбилейный. Также комплексные сооружения по очистке дождевых стоков разместятся в районе выпусков ливневой канализации на реке Алка и на улице Судостроительной. Одновременно в районе реки Алка построят новый магистральный коллектор дождевых вод диаметром до тысячи миллиметров, протяженностью более 2,5 километра.

В Волгореченске до конца 2021 года планируется полностью реконструировать городские канализационные очистные сооружения.

"По требованию губернатора Сергея Ситникова муниципальными образованиями - участниками проекта - уже организованы конкурсные процедуры по определению подрядчиков на выполнение работ по строительству (реконструкции) очистных сооружений трёх объектов водоотведения, по двум из которых уже заключены государственные контракты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в бюджете Костромской области и в муниципальных бюджетах заложены необходимые денежные средства. Все мероприятия, предусмотренные планами мероприятий паспортов федерального и регионального проектов, выполнены в полном объеме в установленные сроки, подчеркивают власти.