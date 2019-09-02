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РИА Новости
Костромская область

Первые итоги оздоровления Волги ожидают к концу 2020 года

15:23 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на реку Волгу
Вид на реку Волгу
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вид на реку Волгу. Архивное фото
КОСТРОМА, 2 сен – РИА Новости. Два объекта очистных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" планируется ввести в эксплуатацию в Костромской области в конце 2020 года, это снизит сброс неочищенных сточных вод на 15,8 миллиона кубометров в год, сообщила администрация региона.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 30 августа в Астрахани провел совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне Волги. В совещании участвовали представители кабинета министров и главы регионов. Медведев призвал губернаторов активнее участвовать в федеральном проекте "Оздоровление Волги".
Всего в проекте участвуют 16 регионов: Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области и Москва. Проект предполагает ряд важных шагов для оздоровления Волги, одним из главных является строительство и реконструкция очистных сооружений.
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В Костромской области основные мероприятия по модернизации коммунального комплекса пройдут в двух городах. В Костроме планируется построить магистральный коллектор дождевой канализации, два комплекса очистки ливневых вод и капитально отремонтировать наружные "ливнёвки" в микрорайоне Юбилейный. Также комплексные сооружения по очистке дождевых стоков разместятся в районе выпусков ливневой канализации на реке Алка и на улице Судостроительной. Одновременно в районе реки Алка построят новый магистральный коллектор дождевых вод диаметром до тысячи миллиметров, протяженностью более 2,5 километра.
В Волгореченске до конца 2021 года планируется полностью реконструировать городские канализационные очистные сооружения.
"По требованию губернатора Сергея Ситникова муниципальными образованиями - участниками проекта - уже организованы конкурсные процедуры по определению подрядчиков на выполнение работ по строительству (реконструкции) очистных сооружений трёх объектов водоотведения, по двум из которых уже заключены государственные контракты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в бюджете Костромской области и в муниципальных бюджетах заложены необходимые денежные средства. Все мероприятия, предусмотренные планами мероприятий паспортов федерального и регионального проектов, выполнены в полном объеме в установленные сроки, подчеркивают власти.
"Первые результаты реализации проекта ожидаются в конце 2020 года с введением в эксплуатацию двух объектов очистных сооружений ливневой канализации в Костроме. Они обеспечат снижение сброса неочищенных сточных вод на 15,8 миллиона кубометров в год", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения комплексных очистных сооружений МУП Астрводоканал. 30 августа 2019
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