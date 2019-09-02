Пресс-конференция об актуальной ситуации на Украине

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5 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная конференция на тему: "Машина власти Владимира Зеленского". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".