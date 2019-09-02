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РИА Новости

Пресс-конференция об актуальной ситуации на Украине

15:17 02.09.2019
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5 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная конференция на тему: "Машина власти Владимира Зеленского". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА;
- депутат Верховной Рады Украины 5–7 созывов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО;
- политолог Марат БАШИРОВ.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

29–30 августа на первом заседании Верховной Рады Владимиру Зеленскому удалось сформировать ядро системы управления страной. Были назначены правительство (включая "президентскую квоту" – министров иностранных дел и обороны), председатель СБУ, генеральный прокурор. Чего ожидать от нового правительства? Какая программа может быть положена в основу его работы? Как будут формироваться отношения с Россией и республиками Донбасса?

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