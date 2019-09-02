Пресс-конференция об актуальной ситуации на Украине

Участники:
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА;
- депутат Верховной Рады Украины 5–7 созывов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО;
- политолог Марат БАШИРОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
29–30 августа на первом заседании Верховной Рады Владимиру Зеленскому удалось сформировать ядро системы управления страной. Были назначены правительство (включая "президентскую квоту" – министров иностранных дел и обороны), председатель СБУ, генеральный прокурор. Чего ожидать от нового правительства? Какая программа может быть положена в основу его работы? Как будут формироваться отношения с Россией и республиками Донбасса?
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- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА;
- депутат Верховной Рады Украины 5–7 созывов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО;
- политолог Марат БАШИРОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
29–30 августа на первом заседании Верховной Рады Владимиру Зеленскому удалось сформировать ядро системы управления страной. Были назначены правительство (включая "президентскую квоту" – министров иностранных дел и обороны), председатель СБУ, генеральный прокурор. Чего ожидать от нового правительства? Какая программа может быть положена в основу его работы? Как будут формироваться отношения с Россией и республиками Донбасса?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/