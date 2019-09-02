Лавров заявил, что Россия не против новых форматов переговоров по Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Россия не против встречи астанинской тройки и малой группы по Сирии и других новых форматов, если от них будет толк, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы, как неоднократной подчеркивал президент (РФ Владимир) Путин, не против любых форматов по любому вопросу, главное, чтобы был толк от таких встреч", - заявил глава МИД РФ.

"Напомню, что эмиссары малой группы, а именно наши французские и немецкие коллеги, президент Франции (Эммануэль) Макрон и канцлер Германии (Ангела) Меркель в прошлом году в октябре инициировали встречу с Турцией и Россией как представляющих астанинский формат, а Франция и Германия представляли малую группу", - указал он.

По словам Лаврова, в ходе встречи в Стамбуле французские и германские коллеги "настоятельно призывали Россию и Турцию поскорее посодействовать завершить формирование конституционного комитета (Сирии – ред.), который в то время, в конце прошлого года был уже практически сверстан, и оставалось несколько имен, если быть конкретными, то шесть имен".

"И когда Россия и Турция при поддержке наших иранских коллег обеспечили согласие правительства и оппозиции на окончательный список, именно наши коллеги из малой группы по Сирии предприняли демарши перед генсеком ООН … чтобы призвать его не одобрять этот список, поскольку им показалось, что несколько фамилий из этого списка заслуживают того, чтобы отложить их в сторону, или заменить другими", - отметил российский министр.