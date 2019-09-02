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РИА Новости
Липецкая область

В Липецке открыли первую школу информационных технологий

15:11 02.09.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковСтудент во время занятия
Студент во время занятия
© РИА Новости / Виталий Аньков
ЛИПЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Первое образовательное учреждение с углубленным изучением IT – технологий открылось в понедельник в Липецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Здание, рассчитанное на 800 учеников, оборудовано двумя спортивными залами и двумя бассейнами – один предназначен для учащихся начальной школы, второй – для старшеклассников. На прилегающей к школе территории расположены беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, поле для игры в мини-футбол. Благоустроены игровые и прогулочные зоны.
Уроки в новой школе будут идти в одну смену. Школьникам предстоит углубленное изучение физики, информатики и математики. Планируется создание скрипториума - когда учебные кабинеты будут превращаться в единое интерактивное пространство, где у каждого ученика будет возможность с помощью специальных маркеров работать над виртуальным проектом. На внеурочных занятиях дети смогут заниматься робототехникой, постигать азы 3D-моделирования, WEB-дизайна и ряда других дисциплин.

"Сегодня учиться в IT-школе, значит, идти в ногу со временем. Знание современных технологий - это прямой путь к востребованности и трудоустройству. Мы хотим, чтобы все школы Липецкой области успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", - сказал на церемонии открытия врио главы региона Игорь Артамонов.

Он добавил, что наиболее остро в подобных учебных заведениях сегодня нуждаются крупные районные центры Лебедянь и Грязи. По словам Артамонова, власти региона работают над тем, чтобы как можно скорее в этих городах началось строительство школ нового типа.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецкОбщество
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