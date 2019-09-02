В Липецке открыли первую школу информационных технологий

ЛИПЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Первое образовательное учреждение с углубленным изучением IT – технологий открылось в понедельник в Липецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

Здание, рассчитанное на 800 учеников, оборудовано двумя спортивными залами и двумя бассейнами – один предназначен для учащихся начальной школы, второй – для старшеклассников. На прилегающей к школе территории расположены беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, поле для игры в мини-футбол. Благоустроены игровые и прогулочные зоны.

Уроки в новой школе будут идти в одну смену. Школьникам предстоит углубленное изучение физики, информатики и математики. Планируется создание скрипториума - когда учебные кабинеты будут превращаться в единое интерактивное пространство, где у каждого ученика будет возможность с помощью специальных маркеров работать над виртуальным проектом. На внеурочных занятиях дети смогут заниматься робототехникой, постигать азы 3D-моделирования, WEB-дизайна и ряда других дисциплин.

"Сегодня учиться в IT-школе, значит, идти в ногу со временем. Знание современных технологий - это прямой путь к востребованности и трудоустройству. Мы хотим, чтобы все школы Липецкой области успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", - сказал на церемонии открытия врио главы региона Игорь Артамонов.