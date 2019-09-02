Лавров оценил план Макрона по СВПД

"Президент Путин поддержал настрой французского лидера при понимании, что эта инициатива направлена на выполнение СВПД в полном объеме без каких-либо довесков и без каких-либо изъятий и что любые дополнительные идеи, которые могут в этой связи возникать, должны обсуждаться отдельно, не затрагивая обязательства всех сторон по СВПД. Мы надеемся, что эта полезная инициатива французского президента принесет результат, и мы признательны нашим иранским друзьям за подробную и доверительную информацию и за из оценки того, в какой стадии сейчас находится этот процесс", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.