Лавров оценил план Макрона по СВПД

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) увенчается успехом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что Макрон информировал президента РФ Владимира Путина о своей инициативе во время визита российского лидера во Францию.
"Президент Путин поддержал настрой французского лидера при понимании, что эта инициатива направлена на выполнение СВПД в полном объеме без каких-либо довесков и без каких-либо изъятий и что любые дополнительные идеи, которые могут в этой связи возникать, должны обсуждаться отдельно, не затрагивая обязательства всех сторон по СВПД. Мы надеемся, что эта полезная инициатива французского президента принесет результат, и мы признательны нашим иранским друзьям за подробную и доверительную информацию и за из оценки того, в какой стадии сейчас находится этот процесс", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Как ранее сообщало агентство Рейтер, Макрон предложил либо смягчить иранские санкции, либо обеспечить "механизм компенсации, чтобы позволить народу Ирана жить лучше", в обмен на полное соблюдение ядерной сделки.