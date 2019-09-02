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РИА Новости

В Красногорске катер задавил мужчину, катавшегося на доске по Москве-реке

14:52 02.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Катер задавил насмерть мужчину, упавшего в Москву-реку во время катания на водной доске в Красногорске, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"По факту наезда катера на мужчину возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
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Следствием установлено, что 1 сентября примерно в 22.20 мужчина упал в Москву-реку в районе Живописной набережной города Красногорска, катаясь на водной доске. Отмечается, что в этот момент мимо на большой скорости проходил катер "Формула", который наехал на пострадавшего.
Согласно сообщению, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда скорой помощи. Отмечается, что водитель катера с места происшествия скрылся, в настоящее время его ищут следователи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура также присоединилась к проверке произошедшего.
"В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщается на сайте.
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