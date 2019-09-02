Лавров: Иран пытаются спровоцировать на нарушение режима нераспространения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Иран пытаются спровоцировать на нарушение режима нераспространения, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на брифинге в понедельник в Москве по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

"Наши американские партнеры при поддержке некоторых своих региональных союзников очевидно и откровенно пытаются спровоцировать Иран. Американцы объявили, что для них СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе – ред.) не является обязательным, и при этом от Ирана требуют неукоснительное выполнение всех иранских обязательств по СВПД. Напомню еще раз, что СВПД - очень деликатный баланс интересов, обязательств и компромиссов, и он не может быть разобран на части", - отметил Лавров.

В годовщину выхода США из СВПД Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда его пунктов - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом в банковской и нефтяной сферах.