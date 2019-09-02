Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T16:34Z
https://ria.ru/20190902/1558165329.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155096/64/1550966427_368:0:2098:973_1036x0_80_0_0_b8e0e41a5c8f4f74b9c2d74b7b741c16.jpg
РИА Новости

Польша и США подписали декларацию о безопасности создания сети 5G

14:46 02.09.2019 (обновлено: 16:34 02.09.2019)
262
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Польша и США подписали декларацию о безопасности создания сети 5G, передает корреспондент РИА Новости.
С польской стороны документ подписал премьер-министр Матеуш Моравецкий, а с американской - вице-президент Майк Пенс.
Пресс-секретарь польского правительства Петр Миллер ранее сообщил, что после подписания декларации о безопасности создания сети 5G стороны перейдут "к конкретным вопросам - то есть к научным исследованиям в этом вопросе, созданию рамок безопасности для новой мобильной сети".
"В конечном итоге также нужно будет выбрать поставщика, и, как мы знаем, это тоже вызывает некоторые споры", - добавил Мюллер.
Макет диэлектрической кубической антенны
8 августа, 09:00РИА Новости
Ученые создали антенну, которая позволит ускорить 5G-сети
Под спорами имеется в виду возможное участие компании Huawei в поставках оборудования стандарта 5G.
В тексте документа говорится, что "увеличение объемов данных в сетях 5G будет способствовать дальнейшему объединению экономики всех стран, включая Соединенные Штаты и Польшу". "Защита этих сетей связи следующего поколения от сбоев или манипуляций и обеспечение неприкосновенности частной жизни и личных свобод граждан Соединенных Штатов, Польши и других стран имеет первостепенное значение", - отмечается в декларации.
Также подчеркивается "необходимость построения сетей 5G на основе свободной и честной конкуренции, прозрачность и верховенство закона".
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
11 июля, 09:31РИА Новости
В России начали разработку оборудования для сетей 5G
Одним из основных постулатов декларации является "строгая оценка поставщиков" оборудования, которая должна включать в себя такие элементы, как то, "контролируется ли поставщик иностранным правительством без возможности обращения в независимый суд, имеет ли поставщик прозрачную структуру собственности, имеет ли поставщик обязательство этического корпоративного поведения и подчиняется ли он правовому режиму, обеспечивающему прозрачную корпоративную практику".
0141001
Обсудить 0
Майк ПенсМатеуш МоравецкийПольшаСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы в Москве
В Госдуме оценили заявление польского министра о послевоенных репарациях
РИА
Новости
Президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майк Пенс во время совместной пресс-конференции в Варшаве. 2 сентября 2019
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата в Катовице
Президент Польши выступил против возрождения формата G8
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил план Макрона по СВПД
Лента
новостей
Демонстрация южноосетинского беспилотника грузинской стороной
В Грузии показали "упавший БПЛА" южноосетинских пограничников
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге тысячи студентов бойкотировали занятия и вышли на протесты
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым
Зариф назвал условие сокращения обязательств по СВПД
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым. 2 сентября 2019
Иран поприветствовал инициативу России по безопасности в Персидском заливе
Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Президент Польши Анджей Дуда
Польша пригласила США участвовать в тендере на покупку боевых вертолетов
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
В Гонконге десятки тысяч человек устроили всеобщую забастовку
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков назвал ответ главы МИД Латвии на свои слова об "оккупации" паранойей
Зеленского возмутило появление журналистов на линейке сына
Зеленского возмутило появление журналистов на линейке сына
Грейм Михан
Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за новых американских пошлин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
18:58В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
Лента новостейМолния