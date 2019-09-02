ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Польша и США подписали декларацию о безопасности создания сети 5G, передает корреспондент РИА Новости.

С польской стороны документ подписал премьер-министр Матеуш Моравецкий, а с американской - вице-президент Майк Пенс.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Миллер ранее сообщил, что после подписания декларации о безопасности создания сети 5G стороны перейдут "к конкретным вопросам - то есть к научным исследованиям в этом вопросе, созданию рамок безопасности для новой мобильной сети".

"В конечном итоге также нужно будет выбрать поставщика, и, как мы знаем, это тоже вызывает некоторые споры", - добавил Мюллер.

Под спорами имеется в виду возможное участие компании Huawei в поставках оборудования стандарта 5G.

В тексте документа говорится, что "увеличение объемов данных в сетях 5G будет способствовать дальнейшему объединению экономики всех стран, включая Соединенные Штаты и Польшу". "Защита этих сетей связи следующего поколения от сбоев или манипуляций и обеспечение неприкосновенности частной жизни и личных свобод граждан Соединенных Штатов, Польши и других стран имеет первостепенное значение", - отмечается в декларации.

Также подчеркивается "необходимость построения сетей 5G на основе свободной и честной конкуренции, прозрачность и верховенство закона".