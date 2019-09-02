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РИА Новости

В Грузии показали "упавший БПЛА" южноосетинских пограничников

14:41 02.09.2019
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© Телеканал 1TVДемонстрация южноосетинского беспилотника грузинской стороной
Демонстрация южноосетинского беспилотника грузинской стороной
© Телеканал 1TV
ТБИЛИСИ, 2 сен – РИА Новости. Представитель Службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе представил журналистам в Эргнети беспилотник югоосетинской стороны, заявив, что он "упал на границе при столкновении с любительским дроном и не был обстрелян грузинскими полицейскими".
В воскресенье Комитет государственной безопасности Южной Осетии заявил, что грузинские силовики обстреляли и сбили квадрокоптер югоосетинских пограничников, которые выполняют гуманитарную операцию в окрестностях югоосетинского села Цнелис, в километре от которого установлен грузинский блокпост.
© Телеканал 1TVДемонстрация южноосетинского беспилотника грузинской стороной
Демонстрация южноосетинского беспилотника грузинской стороной
© Телеканал 1TV
Демонстрация южноосетинского беспилотника грузинской стороной
"Это дрон, который вчера упал на территории Карельского муниципалитета. Данный дрон столкнулся с любительским дроном, в результате чего оба упали. В тот момент распростилась информация, якобы дрон был сбит в результате открытого огня из автомата нашими полицейскими. Данное утверждение, конечно же, не соответствует действительности",- заявил Антадзе.
По его словам, грузинская сторона представила журналистам беспилотник югоосетинской стороны для того, чтобы доказать, что он не имеет никаких следов от стрельбы с огнестрельного оружия. Антадзе намерен также представить беспилотник на технической встрече Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнети, которая состоится позже в понедельник.
Ранее Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до пятницы (30 августа) убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". Однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В ответ югоосетинские пограничники начали "гуманитарную операцию" в окрестностях села Цнелис. После этого Госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе.
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией
Вчера, 16:26РИА Новости
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