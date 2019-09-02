В Грузии показали "упавший БПЛА" южноосетинских пограничников

ТБИЛИСИ, 2 сен – РИА Новости. Представитель Службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе представил журналистам в Эргнети беспилотник югоосетинской стороны, заявив, что он "упал на границе при столкновении с любительским дроном и не был обстрелян грузинскими полицейскими".

В воскресенье Комитет государственной безопасности Южной Осетии заявил, что грузинские силовики обстреляли и сбили квадрокоптер югоосетинских пограничников, которые выполняют гуманитарную операцию в окрестностях югоосетинского села Цнелис, в километре от которого установлен грузинский блокпост.

© Телеканал 1TV Демонстрация южноосетинского беспилотника грузинской стороной © Телеканал 1TV Демонстрация южноосетинского беспилотника грузинской стороной

"Это дрон, который вчера упал на территории Карельского муниципалитета. Данный дрон столкнулся с любительским дроном, в результате чего оба упали. В тот момент распростилась информация, якобы дрон был сбит в результате открытого огня из автомата нашими полицейскими. Данное утверждение, конечно же, не соответствует действительности",- заявил Антадзе.

По его словам, грузинская сторона представила журналистам беспилотник югоосетинской стороны для того, чтобы доказать, что он не имеет никаких следов от стрельбы с огнестрельного оружия. Антадзе намерен также представить беспилотник на технической встрече Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнети, которая состоится позже в понедельник.