Путин пообещал решить проблемы жителей Приангарья с регистрацией

ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям населенных пунктов Иркутской области, пострадавших от наводнения, что их вопросы, связанные с регистрацией для выплаты компенсаций, будут решаться максимально быстро.

На встрече с местными жителями в Тулуне Путин признал, что сейчас сесть проблема с прохождением этих дел через суд, поскольку суды столкнулись с большим числом обращений и "работают день и ночь".

"Но я попрошу председателя Верховного суда прислать сюда еще коллег, попрошу, чтобы они опирались на различные виды доказательств - не только документы, но и свидетельские показания, на видео", - сказал президент.

Он отметил, что суды должны подходить к решению этих вопросов "максимально неформально". Многие приглашенные на встречу с президентом пришли с маленькими детьми. В том числе был среди них и шестилетний Матвей Сафронов, который в один из приездов президента в Тулун рассказал ему об "утонувшем" детском садике, а затем по приглашению Путина побывал в Кремле и на параде ВМФ в Петербурге. На этот раз малыш поделился с президентом своими воспоминаниями от пережитого во время наводнения.

"Ты молодец, смелый мальчик. Если бы ты испугался, то мама и бабушка тоже испугались. Так держать, молодец", - похвалил его Путин.

Президент поблагодарил жителей Иркутской области за стойкость и за помощь соседям. "Я понимаю, что эти дни и месяцы были непростыми для вас, но надеюсь, что для многих эта полоса прошла. Не судите нас строго, мы будем стараться, чтобы решить по максимуму каждую вашу проблему", - сказал он.

Он добавил, что с достаточно большими проблемами столкнулись также Хабаровский край, Приморье. "Мы будем заниматься всеми. Вам досталось больше, чем другим, но вы молодцы. Спасибо, что помогаете своим соседям, друзьям, близким", - сказал Путин.