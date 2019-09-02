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РИА Новости

Путин пообещал решить проблемы жителей Приангарья с регистрацией

14:40 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна
ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям населенных пунктов Иркутской области, пострадавших от наводнения, что их вопросы, связанные с регистрацией для выплаты компенсаций, будут решаться максимально быстро.
На встрече с местными жителями в Тулуне Путин признал, что сейчас сесть проблема с прохождением этих дел через суд, поскольку суды столкнулись с большим числом обращений и "работают день и ночь".
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"Но я попрошу председателя Верховного суда прислать сюда еще коллег, попрошу, чтобы они опирались на различные виды доказательств - не только документы, но и свидетельские показания, на видео", - сказал президент.
Он отметил, что суды должны подходить к решению этих вопросов "максимально неформально". Многие приглашенные на встречу с президентом пришли с маленькими детьми. В том числе был среди них и шестилетний Матвей Сафронов, который в один из приездов президента в Тулун рассказал ему об "утонувшем" детском садике, а затем по приглашению Путина побывал в Кремле и на параде ВМФ в Петербурге. На этот раз малыш поделился с президентом своими воспоминаниями от пережитого во время наводнения.
"Ты молодец, смелый мальчик. Если бы ты испугался, то мама и бабушка тоже испугались. Так держать, молодец", - похвалил его Путин.
Президент поблагодарил жителей Иркутской области за стойкость и за помощь соседям. "Я понимаю, что эти дни и месяцы были непростыми для вас, но надеюсь, что для многих эта полоса прошла. Не судите нас строго, мы будем стараться, чтобы решить по максимуму каждую вашу проблему", - сказал он.
Он добавил, что с достаточно большими проблемами столкнулись также Хабаровский край, Приморье. "Мы будем заниматься всеми. Вам досталось больше, чем другим, но вы молодцы. Спасибо, что помогаете своим соседям, друзьям, близким", - сказал Путин.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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