Стенд ДПИР на Форуме "Город образования-2019" посетили 60 тысяч человек

МОСКВА, 2 сен - Пресс-служба АНО РЧК. В преддверии нового учебного года в очередной раз в Москве с размахом прошел международный форум "Город образования-2019". И уже второй год за трехлетнюю историю проведения мероприятия в нем принимал участие Департамент предпринимательства и инновационного развития: за 4 дня работы форума, с 29 августа по 1 сентября, порядка 60 тысяч гостей посетило стенд ДПИР площадью 117 кв. м.

В деловой программе форума принял участие руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин – он выступил на городском педагогическом совете, где подвели итоги прошедшего учебного года и поставили задачи на предстоящий. Генеральный директор АНО "Развитие человеческого капитала" (подведомственное ДПИР) Максим Киселев и его заместитель по профнавигации Дмитрий Литвин провели панельную дискуссию "Когда решать кем стать?" и рассказали о проектах Департамента в области профориентации – включая "День без турникетов", "Профлайнер", Добровольный квалификационный экзамен, "Бизнес-уикенд", детские технопарки и современный инновационно-образовательный комплекс "Техноград".

На стенде Департамента все желающие могли в интерактивном режиме познакомиться с рядом проектов – благодаря высокотехнологичному оборудованию с сенсорными экранами. Так, в зоне ДКЭ (Добровольного квалификационного экзамена) студенты проходили тестирование на уровень подготовки требованиям реальных работодателей. В зоне проекта "Бизнес-уикенд" начинающие или потенциальные бизнесмены оценили свои навыки в предпринимательской сфере и узнать об этом бесплатном образовательном проекте по обучению основам предпринимательства. За дни форума в формате тестирования свои знания проверили около 3200 человек.

В зоне детских технопарков гости могли познакомиться с направлениями обучения детских технопарков столицы, а в локации "Технограда" – подробнее узнать об инфраструктуре этого инновационно-образовательного комплекса и его возможностях. Онлайн заявки для записи в детские технопарки на стенде оставили более 1750 человек.

© Фото : пресс-служба АНО РЧК Стенд ДПИР на Форуме "Город образования-2019" посетили 60 тысяч человек © Фото : пресс-служба АНО РЧК

Кроме того, на стенде Департамента действовал лекторий, где для всех желающих непрерывно проходили лекции и тренинги при участии Центра развития карьеры, открытого в "Технограде". Темы для них были сформированы с учетом анализа запросов горожан, обращавшихся за профессиональными консультациями. Представители ведущих компаний-разработчиков программ профориентационной и психологической диагностики, практикующие карьерные консультанты, бизнес-тренеры и нейропсихологи рассказывали участникам об ошибках школьников при выборе карьерного пути и способах профессиональной реализации детей; делились лайфхаками управления социальными сетями и секретами, как стать успешнее в работе, учебе и жизни, развивая когнитивные способности; даже обучали базовым навыкам предпринимательства. Завершилась программа тренингом "Моей профессии не учат. Что делать?", где участники обсудили принципы составления карьерных траекторий в условиях появления профессий будущего и узнали, как подготовить себя к изменениям на рынке труда и остаться конкурентным специалистом.

"Чтобы помочь школьникам и студентам определиться с направлением развития, в первую очередь необходима активная работа по информированию о профессиях будущего, а также работа по усилению престижа рабочих профессий, – подчеркивает заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Олеся Беленькая. – Кроме того, в стремительно меняющемся мире вопрос профориентации важен не только для молодых людей – даже люди зрелого возраста и пенсионеры сегодня встают перед необходимостью смены профессии, чтобы соответствовать меняющимся требованиям рынка. Вот почему принцип непрерывного образования заложен в основу экосистемы развития человеческого капитала, которую реализует Департамент предпринимательства и инновационного развития. Наша задача состоит в том, чтобы все возрастные группы жителей Москвы имели возможность в любом возрасте получить востребованную специальность, повысить квалификацию или полностью сменить профессию. К примеру, сейчас с этой целью на территории Москвы действует 16 детских технопарков, 53 ЦМИТа, огромный "Техноград" с охватом около 300 тысяч человек в год. Таким образом, в общей сложности система профориентации до конца 2019 года должна охватить порядка 700 тысяч человек – включая участников проектов "Бизнес-уикенд", ДКЭ, Профлайнер и Технонавигатор, а также посетителей акции "День без турникетов".

© Фото : пресс-служба АНО РЧК Стенд ДПИР на Форуме "Город образования-2019" посетили 60 тысяч человек © Фото : пресс-служба АНО РЧК