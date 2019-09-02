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РИА Новости

Жителям европейской части России пообещали потепление к выходным

14:28 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОсень в Москве
Осень в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Осень в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Температура воздуха на большей части европейской территории России повысится к выходным, она будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра.
"В выходные, по предварительному прогнозу, погоду на европейской территории России снова будет определять антициклон. Вероятность дождей уменьшится, будет солнечно и тепло. Важно отметить, что после прохождения атмосферного фронта на большей части территории станет еще теплее. Аномалия температуры воздуха повысится от слабо положительной до +3…+5°. Потеплеет в середине недели и в Поволжье, где на сегодняшний день температурный фон немного ниже климатической нормы", - сообщают синоптики.
Бабье лето
30 августа, 13:36РИА Новости
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Ученые также добавляют, что теплая погода будет сопровождаться кратковременные дождями.
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