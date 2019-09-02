Жителям европейской части России пообещали потепление к выходным

"В выходные, по предварительному прогнозу, погоду на европейской территории России снова будет определять антициклон. Вероятность дождей уменьшится, будет солнечно и тепло. Важно отметить, что после прохождения атмосферного фронта на большей части территории станет еще теплее. Аномалия температуры воздуха повысится от слабо положительной до +3…+5°. Потеплеет в середине недели и в Поволжье, где на сегодняшний день температурный фон немного ниже климатической нормы", - сообщают синоптики.