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РИА Новости

Медведев заявил о необходимости обеспечить доступность яслей к 2021 году

14:26 02.09.2019 (обновлено: 16:15 02.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит селекторное совещание по вопросам строительства образовательных организаций
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит селекторное совещание по вопросам строительства образовательных организаций
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит селекторное совещание по вопросам строительства образовательных организаций
КРАСНОГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Доступность ясельных групп по всей стране должна быть обеспечена к 2021 году, на эти цели предусмотрено 157,5 миллиарда рублей, заявил в ходе селекторного совещания по строительству муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Исходим из того, что ясельная доступность должна быть обеспечена к 2021 году по всей стране. Деньги на эти цели в бюджете также предусмотрены. Начиная с прошлого года и до конца 2021 - это 157,5 миллиарда рублей", - сказал он.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
3 июня, 11:19РИА Новости
Голикова заявила, что более 120 тысяч детей не обеспечены местами в яслях
Медведев пояснил, что на эти деньги планируется создать 235 тысяч дополнительных мест для детей до 3 лет. "Около 20 тысяч уже появилось",- добавил он.
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
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