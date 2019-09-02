Медведев заявил о необходимости обеспечить доступность яслей к 2021 году

КРАСНОГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Доступность ясельных групп по всей стране должна быть обеспечена к 2021 году, на эти цели предусмотрено 157,5 миллиарда рублей, заявил в ходе селекторного совещания по строительству муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Исходим из того, что ясельная доступность должна быть обеспечена к 2021 году по всей стране. Деньги на эти цели в бюджете также предусмотрены. Начиная с прошлого года и до конца 2021 - это 157,5 миллиарда рублей", - сказал он.