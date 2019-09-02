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РИА Новости

Медведев протестировал VR-шлем, позволяющий видеть скелет человека

14:21 02.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время посещения регионального центра компетенций "IT-колледж" ПАО "Ростелеком" на базе Красногорского колледжа. 2 сентября 2019
Дмитрий Медведев во время посещения регионального центра компетенций IT-колледж ПАО Ростелеком на базе Красногорского колледжа. 2 сентября 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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КРАСНОГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил в подмосковном Красногорске IT-колледж, созданный в сотрудничестве с компанией "Ростелеком", главу правительства сопровождали вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев, о работе колледжа гостям рассказывал его директор Сергей Демин.
Премьер осмотрел несколько учебных кабинетов колледжа, в том числе лаборатории магистральных линий связи и инженерно-технической защиты информации. Главе правительства показали кабинет разработки виртуальной и дополненной реальности, где студенты изучают создание программ для соответствующих технологий. В этой лаборатории Медведев протестировал шлем виртуальной реальности, надев который пользователь видит скелет человека и может изучать работу костей и мышечной системы. В кабинете инженерного проектирования студенты рассказали председателю правительства о разработке системы "умный дом".
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Медведев также заглянул в кабинет, где проходят практические занятия по сетевому и системному администрированию. В этой лаборатории осуществляется программирование систем "Ростелекома" - отрабатывается техника устранения недостатков и сбора серверных шкафов. Представитель "Ростелекома" в ходе беседы поинтересовался у студентов, пойдут ли они работать в компанию. Один из молодых людей ответил: "Если примете - конечно".
"Это правильный ответ. Теперь примем", - отреагировал Медведев. Он пожелал ученикам успехов в учебе. "Занимайтесь, ребята. Это непростая история, но, конечно, все равно нужно постичь", - добавил премьер.
Медведев позитивно оценил и тот факт, что у учащихся колледжа сразу есть перспективы трудоустройства. "Это вообще для среднего профессионального образования важнейшая тема - связь между работодателем и учебным заведением. Когда ее нет, это просто бессмысленно готовить - люди приходят, говорят: он ничего не умеет", - отметил глава кабмина.
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Премьер на прощание сфотографировался с учениками третьего курса на память и пожелал им хорошей учебы.
Красногорский колледж - многопрофильный образовательный комплекс, ведущий обучение по 26 образовательным программам, в том числе пр 16 профессиям и специальностям из перечня наиболее востребованных и перспективных на рынке труда, в области оптического приборостроения и электроники, информационных систем и программирования, экономики и банковского дела, пожарной безопасности и правоохранительной деятельности, сферы обслуживания и продовольствия, транспорта и сельского хозяйства, гостиничного сервиса и логистики, архитектуры и строительства.
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С 2019 года Красногорский колледж имеет статус федеральной инновационной и экспериментальной площадки. На базе колледжа готовят студентов к чемпионатам по профессиональному мастерству WorldSkills, сдаче демонстрационного экзамена, помогают школьникам в получении ими первой профессии в рамках проекта "Путевка в жизнь". Кроме того, здесь реализуются программы WorldSkills по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста.
Особенностью подготовки кадров на базе IT-колледжа является увеличение доли практического обучения до 65% непосредственно на рабочих местах будущего трудоустройства выпускников, заключение договоров целевого обучения.
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Дмитрий МедведевКрасногорскМосковская областьТехнологии
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