СК завел дело после гибели девочки в Мордовии от заряжающегося телефона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено после гибели десятилетней девочки в Мордовии от удара током во время зарядки телефона, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По предварительным данным, 1 сентября в селе Большие Березники девочка получила удар электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети. Пострадавшую в комнате обнаружила мама, которая вызвала скорую помощь, однако школьница умерла в больнице. СК проводит доследственную проверку, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства инцидента.