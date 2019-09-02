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РИА Новости

СК завел дело после гибели девочки в Мордовии от заряжающегося телефона

14:01 02.09.2019
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© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона
© Fotolia / ratmaner
Зарядка смартфона. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено после гибели десятилетней девочки в Мордовии от удара током во время зарядки телефона, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По предварительным данным, 1 сентября в селе Большие Березники девочка получила удар электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети. Пострадавшую в комнате обнаружила мама, которая вызвала скорую помощь, однако школьница умерла в больнице. СК проводит доследственную проверку, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства инцидента.
"Чамзинским межрайонным следственным отделом по факту гибели 10-летней школьницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается. Следственное управление напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при пользовании мобильными устройствами", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет РФМордовияРоссияПроисшествия
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