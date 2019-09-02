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РИА Новости

Эксперты назвали причины обмеления реки Лены

13:41 02.09.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок2 июля в Якутии отметили День реки Лены
2 июля в Якутии отметили День реки Лены
© РИА Новости / Руслан Кривобок
2 июля в Якутии отметили День реки Лены. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Падение уровня воды в реке Лене связано с малоснежной зимой и долгим антициклоном, который стоял над регионом этим летом, пояснили РИА Новости эксперты Гидрометцентра РФ.
Ранее сообщалось, что власти Якутска ввели режим ЧС из-за угрозы водоснабжению города после обмеления Лены.
Панорама города Якутска
10:15РИА Новости
"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
"Для антициклона характерно исходящее движение воздуха, которое подавляет облачность. Действительно осадков было мало, и для Лены сейчас наблюдается снижение (уровня воды - ред.) , которое затрудняет судоходство", - сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он также добавил, что обширный антициклон и дефицит осадков привели к понижению уровня воды не только в Лене, но и на Енисее.
"Осадков было очень мало и не все они попали на водосбор", - уточнил Вильфанд.
Заведующий лабораторией гидрометеорологических прогнозов Гидрометцентра РФ Юрий Симонов добавил, что уровень воды в Лене на 80% зависит от снежных стоков. Предыдущая зима была малоснежной, поэтому "питание" реки было ограничено.

"Ситуация маловодья называется летней меженью. Июнь, август, сентябрь - это в среднем на реках России, за исключением Амура и Приморья, где наблюдаются паводки, время маловодья. Тем более, Лена, Якутия. Очень сухой год. Такая низкая водность еще усугубилась. С точки зрения гидрологии переломного момента не наступило. Этот год более сухой, чем обычно, но отнести ситуацию к катастрофической нельзя", - сказал Симонов.

Ранее сообщалось, что флот работает в штатном режиме, план навигационного завоза грузов в республике выполнен на 62,9%.
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