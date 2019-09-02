Эксперты назвали причины обмеления реки Лены

"Ситуация маловодья называется летней меженью. Июнь, август, сентябрь - это в среднем на реках России, за исключением Амура и Приморья, где наблюдаются паводки, время маловодья. Тем более, Лена, Якутия. Очень сухой год. Такая низкая водность еще усугубилась. С точки зрения гидрологии переломного момента не наступило. Этот год более сухой, чем обычно, но отнести ситуацию к катастрофической нельзя", - сказал Симонов.