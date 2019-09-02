Митрополит Иларион пожелал студентам "научиться читать Священное Писание"

По его словам, Евангелие и все Писание Ветхого и Нового заветов "нужно читать в свете церковной традиции, с толкованиями святых отцов, современных православных богословов для того, чтобы во всем своем многообразии и полноте Священное Писание раскрывалось для каждого из вас".

"Изучайте богослужение Православной церкви – и изучайте его не только по книгам и письменным источникам, но сами приходите в храм и соприкасайтесь с той духовной традицией, которая живет уже 2 тысячи лет и которая будет вас духовно питать", - говорится в обращении.

Глава Общецерковной аспирантуры и докторантуры пожелал всем учащимся, чтобы изучение ими основ христианского богословия и литургической практики не происходило бы в отрыве от их жизни. "Чтобы все то, что вы изучаете в духовных школах, на теологических факультетах в светских университетах, впитывалось в вашу душу и в ваше сердце. Чтобы ваша жизнь менялась к лучшему благодаря этому обучению. А затем, когда вы его закончите, вы сможете жизнь других менять к лучшему благодаря всему тому, что вы узнали за годы вашего обучения", - отметил архиерей.