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РИА Новости

Тегеран исключил возможность пересмотра иранской ядерной сделки

13:07 02.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тегеран отвергает возможность пересмотра иранской ядерной сделки, предостерегает от того, чтобы "открывать этот ящик Пандоры", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Вопрос не в том, чтобы пересмотреть совместный всеобъемлющий план действий, поскольку, как вы знаете, наверное, лучше всех, потому что мы оба участвовали в этих переговорах с самого начала, невозможно открыть этот ящик Пандоры и закрыть его снова", - заявил Зариф в начале переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом, в банковской и нефтяной сферах.
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