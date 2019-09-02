Тегеран исключил возможность пересмотра иранской ядерной сделки

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тегеран отвергает возможность пересмотра иранской ядерной сделки, предостерегает от того, чтобы "открывать этот ящик Пандоры", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Вопрос не в том, чтобы пересмотреть совместный всеобъемлющий план действий, поскольку, как вы знаете, наверное, лучше всех, потому что мы оба участвовали в этих переговорах с самого начала, невозможно открыть этот ящик Пандоры и закрыть его снова", - заявил Зариф в начале переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).