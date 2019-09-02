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РИА Новости

Иран рассматривает Россию и Китай как ключевых партнеров по сохранению СВПД

13:03 02.09.2019 (обновлено: 13:29 02.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи. 2 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи. 2 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи. 2 сентября 2019
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тегеран рассматривает Россию и Китай как ключевых партнеров по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а партнеры в Европе делают для этого недостаточно, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Наши отношения с Россией и Китаем отличаются от отношений с тремя другими странами-участницами СВПД. Потому что мы считаем, что Иран, Россия и Китай никогда не переставали сотрудничать ни до, ни после СВПД. Так что мы рассматриваем Россию и Китай как партнеров, которые помогают нам в СВПД, которые занимают твердую позицию по этому вопросу и оказывают содействие в сохранении сделки. К сожалению, мы не увидели подобного подхода со стороны европейцев, они не были в состоянии или не хотели принять необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках сделки", - сказал он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
30 августа, 14:24РИА Новости
ЕС выступил за сохранение СВПД и деэскалацию в Ормузском проливе
В годовщину выхода США из СВПД Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом в банковской и нефтяной сферах.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД ИранаМоскваЕвропаРоссияВ мире
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