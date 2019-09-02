Иран рассматривает Россию и Китай как ключевых партнеров по сохранению СВПД

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тегеран рассматривает Россию и Китай как ключевых партнеров по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а партнеры в Европе делают для этого недостаточно, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Наши отношения с Россией и Китаем отличаются от отношений с тремя другими странами-участницами СВПД. Потому что мы считаем, что Иран, Россия и Китай никогда не переставали сотрудничать ни до, ни после СВПД. Так что мы рассматриваем Россию и Китай как партнеров, которые помогают нам в СВПД, которые занимают твердую позицию по этому вопросу и оказывают содействие в сохранении сделки. К сожалению, мы не увидели подобного подхода со стороны европейцев, они не были в состоянии или не хотели принять необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках сделки", - сказал он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В годовщину выхода США из СВПД Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом в банковской и нефтяной сферах.