Иран рассматривает Россию и Китай как ключевых партнеров по сохранению СВПД

"Наши отношения с Россией и Китаем отличаются от отношений с тремя другими странами-участницами СВПД. Потому что мы считаем, что Иран, Россия и Китай никогда не переставали сотрудничать ни до, ни после СВПД. Так что мы рассматриваем Россию и Китай как партнеров, которые помогают нам в СВПД, которые занимают твердую позицию по этому вопросу и оказывают содействие в сохранении сделки. К сожалению, мы не увидели подобного подхода со стороны европейцев, они не были в состоянии или не хотели принять необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках сделки", - сказал он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.