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РИА Новости

Володин отметил вклад ВГИКа в сохранение духовности и искусства

12:58 02.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник поздравил первокурсников Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) с началом учебного года и отметил вклад вуза в сохранение духовности и искусства в России.
"Именно ВГИК сделал все для того, чтобы мы лучше знали свои историю, традиции, берегли наши духовные ценности, конечно, сохраняли искусство, которое у нас многогранно. (Важно), чтобы те, кто оканчивал ВГИК, делали все, чтобы грани эти сверкали как можно ярче", - сказал Володин, обращаясь к первокурсникам ВГИКа.
Он также заверил, что попечительский совет вуза сделает все возможное, чтобы студенты ВГИКа смогли реализовать себя.
"Желаю вам удачи. Чтобы она сопутствовала вам всю жизнь, чтобы вы могли себя раскрыть, чтобы ваше творчество находило своих поклонников. Со своей стороны, попечительский совет сделает все возможное, чтобы это сбылось. Счастья вам и удачи!" - сказал Володин, в июле возглавивший попечительский совет ВГИКа.
Политик также ознакомился с выставкой картин и костюмов, созданных студентами и педагогами художественного факультета ВГИКа.
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Кроме того, Володин предложил проводить выставки работ студентов-кинохудожников в Саратовском художественном музее имени Радищева, а также проводить для них пленэры в Хвалынске Саратовской области.
В ближайшее время выставка работ художественного факультета вуза пройдет в Государственной Думе и будет приурочена к 100-летию ВГИК.

Мастера вуза о прощании с иллюзиями и жесткой пахоте

К студентам также обратились ректор ВГИКа Владимир Малышев и мастера вуза, которые набирают в этом учебном году первые курсы.
Малышев призвал студентов не прогуливать занятия, "чувствовать себя как дома, но не забывать о своих обязанностях".
"Берегите педагогов, они у нас очень ценные... И, конечно, не забывайте здороваться. Наверное, первокурсники не знают: я - ректор, Владимир Малышев. Поздоровайся - кто его знает, что там потом на зачете будет. А так, будем знакомы, уже лучше будет", - сказал Малышев.
Режиссер Владимир Хотиненко поздравил первокурсников с "концом иллюзий". "Уже, наверное, многие из вас знают великого режиссера Орсона Уэллса. Я недавно услышал его потрясающую фразу: "Кино - это превосходная штука, чтобы дразнить жизнь". Это, если вдуматься, роскошный совершенно девиз. С началом вас, ура!" - отметил Хотиненко.
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По словам режиссера Сергея Мирошниченко, студенты ВГИК сегодня конкурируют не с отечественными киношколами, а со всем миром. "Поэтому не тратьте время на ерунду, на всякую дрянь, не портите себе здоровье, потому что вам оно понадобится, чтобы выиграть у китайца... Чтобы выиграть у этого замечательного народа, вам надо будет работать раз в пять-шесть лучше, чем сейчас. Я вам желаю, чтобы вы конкурировали с миром", - сказал он.
Режиссер Владимир Меньшов вспомнил свои ощущения после поступления на первый курс Школы-студии МХАТ.
"Когда я поступил в Школу-студию МХАТ, помню, что несколько месяцев я не чувствовал под собой земли, буквально я летал на крыльях. Но потом это состояние проходит, и начинаются переоценки, глубокие кризисы внутренние и успехи или неудачи. Я вас призываю не закрепляться в этом состоянии - не чувствуя ног, потому что впереди у вас - жестокая пахота, еще до урожая очень далеко", - посоветовал Меньшов первокурсникам.
Первый в мире Государственный техникум кинематографии (ныне ВГИК) был создан в Москве 1 сентября 1919 года. Он размещался в двух комнатах бывшей частной квартиры на углу Советской площади и Тверской улицы. В единственной мастерской кинонатурщиков (так называли актёров) обучали танцам, фехтованию, акробатике, эмоциональной пластике и гимнастике чувств. 5 августа 1930 года Государственный техникум кинематографии был преобразован в Государственный институт кинематографии.
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ВГИКГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваРоссияОбразование - Общество
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