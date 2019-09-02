В калужском Обнинске открылась школа на 1100 мест

КАЛУГА, 2 сен – РИА Новости. Школа на 1,1 тысячи мест, построенная на частные инвестиции, торжественно открылась в Обнинске Калужской области в понедельник, сообщило правительство региона.

Школа была построена ООО "Пик-Запад". Оборудована за счет субсидии из областного бюджета – почти 111 миллионов рублей, а также средств бюджета Обнинска – порядка 19 миллионов рублей.

Губернатор региона Анатолий Артамонов, участвовавший в торжественной церемонии открытия школы, отметил, что это одно из немногих образовательных учреждений области за последние годы, построенных с участием средств инвесторов, которые занимаются возведением жилья.

"Дорогие ребята, родители, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что сегодня не только у вас праздник, сегодня праздник у всего города Обнинска, потому что город получает еще одну замечательную школу. Замечательную не только потому, что такую хотели строить, но и потому, что город Обнинск – это первый наукоград в нашей стране, и здесь все новое, что создается, должно быть самым лучшим", - подчеркнул губернатор в своей речи.

Он рассказал, что осмотрел школу. "Как мне показалось, школа действительно такая, которую можно назвать одной из самых лучших в стране по качеству строительства, по ее оснащенности… Я уверен, что ребятам здесь понравится", - заявил Артамонов.