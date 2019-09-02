В Москве зафиксировали превышение уровня сероводорода в ночь на понедельник

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Неблагоприятные условия рассеивания спровоцировали 2,5-кратное превышение содержания сероводорода в воздухе, которое было зафиксировано ночью в московском районе Люблино, сообщили РИА Новости в Мосэкомониторинге.

"Ночью в районе Люблино было зафиксировано 2,5-кратное превышение содержания сероводорода в воздухе. Это связано с неблагоприятными метеоусловиями – плохими условиями рассеивания вредных веществ в воздухе", - сообщили в Мосэкомониторинге.

Также отмечается, что по состоянию на 12 часов 2 сентября превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.