На Вологодчине открыли второй детский технопарк

По ее информации, образовательное пространство общей площадью почти в три тысячи квадратных метров разделено на шесть направлений: робототехника, промышленный дизайн, проектная работа в области энергетики, сборка летающих аппаратов, работа с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью, а также освоение современных методов изучения биологических объектов. За каждым направлением закреплены партнеры, которые не только финансово поддерживают проект, но и в перспективе могут стать работодателями для воспитанников "Кванториума".