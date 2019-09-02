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РИА Новости
Вологодская область

На Вологодчине открыли второй детский технопарк

12:39 02.09.2019
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВологодская область
Вологодская область
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Вологодская область. Архивное фото
ВОЛОГДА, 2 сен – РИА Новости. Второй детский технопарк открылся в Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
По ее информации, образовательное пространство общей площадью почти в три тысячи квадратных метров разделено на шесть направлений: робототехника, промышленный дизайн, проектная работа в области энергетики, сборка летающих аппаратов, работа с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью, а также освоение современных методов изучения биологических объектов. За каждым направлением закреплены партнеры, которые не только финансово поддерживают проект, но и в перспективе могут стать работодателями для воспитанников "Кванториума".
В первый год обучения в технопарке будут заниматься полторы тысячи детей.
Первый детский технопарк в регионе открылся два года назад в Череповце при поддержке ПАО "Северсталь".

"Я хочу отметить, на примере Череповца, высочайший уровень участия промышленных предприятий Вологодской области в подготовке кадрового потенциала не только для своего региона, но и для всей страны", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра просвещения области Марину Ракову, присутствовавшую на церемонии открытия технопарка.

В пресс-службе отметили, что власти региона рассчитывают открыть и третий технопарк - в Великом Устюге, если проект получит поддержку министерства просвещения.
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Вологодская областьКванториумЧереповецВологдаВологодская областьОбщество
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