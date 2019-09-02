В Горловке восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение

ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Электроснабжение подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки восстановлено после обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

Ранее в ДНР заявили, что в субботу в результате обстрела без света остались около пяти тысяч абонентов Горловки.

"Осколками был пробит радиатор силового трансформатора, поврежден щит управления, цепи вторичной коммутации и другое оборудование. Сейчас энергоснабжение города осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.