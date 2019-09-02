Памфилова прокомментировала ситуацию с подписями "покойников" за кандидатов

"Да, по "покойникам" – 321 "покойник" был обнаружен при проверке подписей во время этой кампании по выборам в Мосгордуму. Это достаточно высокий процент. Это значит, что ряд кандидатов, может быть они частично и собирали подписи реально, но большая часть была просто изготовлена или брали старые базы. Так небрежно подошли", - отметила председатель ЦИК.