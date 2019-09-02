Памфилова прокомментировала ситуацию с подписями "покойников" за кандидатов

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Большое количество подписей умерших людей у кандидатов в Мосгордуму свидетельствует о том, что многие из желающих стать депутатами небрежно подошли к сбору подписей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью НТВ, которое опубликовано на сайте телеканала.
"Есть определенная специфика. Я бы назвала так: очень много шума. И очень много шума практически из ничего", - сказала Памфилова о кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Она отметила, что большое количество подписей умерших в предоставленных кандидатами подписных листах свидетельствует о небрежном подходе.
"Да, по "покойникам" – 321 "покойник" был обнаружен при проверке подписей во время этой кампании по выборам в Мосгордуму. Это достаточно высокий процент. Это значит, что ряд кандидатов, может быть они частично и собирали подписи реально, но большая часть была просто изготовлена или брали старые базы. Так небрежно подошли", - отметила председатель ЦИК.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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