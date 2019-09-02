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РИА Новости

Лавров процитировал Ленина в День знаний в МГИМО

12:05 02.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров процитировал тезис Владимира Ленина, выступая перед первокурсниками МГИМО.
Во время традиционной сессии вопросов и ответов министру задала вопрос девушка, которая представилась Елизаветой Леваковой и сказала, что она учится в 11 классе Горчаковского лицея МГИМО. На что Лавров поинтересовался, как она оказалась на этом мероприятии, и уточнил: "То есть вы прогуливаете сегодня уроки, да?" Студенты засмеялись и зааплодировали.
Школьница спросила, какой самый ценный и полезный совет Лавров получил в жизни.

"Не могу сейчас вычленить какой-то один момент из тех советов, просьб, нравоучений, которые мне в жизни особенно помогли, но оставайтесь всегда честным. Главное - никого не предавать в этой жизни, ни в работе, ни в отношениях с товарищами. Ну а остальное? Остальное - учиться, учиться и учиться. Возвращайтесь в лицей", - сказал он.

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Сергей ЛавровМИД РФМГИМОРоссияОбщество
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