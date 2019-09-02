Лавров процитировал Ленина в День знаний в МГИМО

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров процитировал тезис Владимира Ленина, выступая перед первокурсниками МГИМО.
Во время традиционной сессии вопросов и ответов министру задала вопрос девушка, которая представилась Елизаветой Леваковой и сказала, что она учится в 11 классе Горчаковского лицея МГИМО. На что Лавров поинтересовался, как она оказалась на этом мероприятии, и уточнил: "То есть вы прогуливаете сегодня уроки, да?" Студенты засмеялись и зааплодировали.
Школьница спросила, какой самый ценный и полезный совет Лавров получил в жизни.
"Не могу сейчас вычленить какой-то один момент из тех советов, просьб, нравоучений, которые мне в жизни особенно помогли, но оставайтесь всегда честным. Главное - никого не предавать в этой жизни, ни в работе, ни в отношениях с товарищами. Ну а остальное? Остальное - учиться, учиться и учиться. Возвращайтесь в лицей", - сказал он.