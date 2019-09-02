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РИА Новости
Культура

В Сети опубликовали видео легендарного концерта группы Nirvana

12:59 02.09.2019
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© AP Photo / Robert SorboКурт Кобейн, вокалист группы Нирвана, во время записи MTV's Live и Loud Production в Сиэтле
Курт Кобейн, вокалист группы Нирвана, во время записи MTV's Live и Loud Production в Сиэтле
© AP Photo / Robert Sorbo
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. На официальном YouTube канале Nirvana впервые опубликовали ролики с концерта Live and Loud, который состоялся в Сиэтле 13 декабря 1993 года, сообщает портал udiscovermusic.com.
Курт Кобейн, Дэйв Грол, Крист Новоселич и Пэт Смир выступали в поддержку альбома In Ultero.
Шоу транслировалось на MTV, в 2013 году вышел DVD с записью репетиций и выступлений. Теперь у поклонников есть возможность посмотреть эти видео бесплатно.
В Live and Loud, который считается лучшим живым концертом группы, вошли такие песни, как Heart-Shaped Box, Blew, Lithium, Breed, Serve the Servants, All Apologies, Pennyroyal Tea, Come As You Here, Drain You. На YouTube выложены все композиции, кроме кавер-версии на песню Дэвида Боуи The Man Who Sold The World.
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